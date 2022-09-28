Зокрема, зараз тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх", але це досить тривалий процес. Наприклад, обмін 21 вересня, під час якого звільнили 215 військових, готувався понад два місяці.

Важливо На звільнення решти полонених у нас надзвичайно мало часу, – екскомбат "Азову"

Деталі щодо процесу звільнення військових не розкривають

Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зазначив, що багато речей не можна розкривати зараз, а лише після повернення всіх наших захисників. За словами Буданова, усіх, хто повертається, держава забезпечує всім необхідним.

Що обговорили під час зустрічі

На зустрічі із представниками родин українських захисників 28 вересня говорили про прикордонників, морських піхотинців, військових моряків, нацгвардійців, розвідників, військових – як рядових, так і офіцерів, строковиків. Також згадували про тих, кого згідно з Женевськими конвенціями у світі вважають некомбатантами, – українських медиків та музикантів оркестру морської піхоти. Некомбатантів потрібно повернути згідно з нормами міжнародного права.

У зустрічі також взяли участь рідні захисників, які потрапили до полону на окупованих територіях у 2014 – 2016 роках.

Для родичів військових планують створити картки військовополонених – це особисті сторінки, де можна буде відстежувати всі зміни статусу військовополоненого.

Як держава допомагає звільненим із полону

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі всі державні структури працюють, щоб надати звільненим воїнам всю необхідну допомогу.

За дорученням Зеленського, Рустем Умеров відвідав у Туреччині звільнених командирів з "Азовсталі". Зокрема, він перевірив умови, у яких живуть герої. Умови – комфортні. Командири отримують все, що їм потрібно. А вже невдовзі вони зможуть зустрітися з рідними.

Зеленський повідомив, що триває підготовка до наступних обмінів. Україна не забуде нікого. Всі герої повернуться додому.

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