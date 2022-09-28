Про це 24 каналу розповів колишній командир батальйону "Азов" Максим Жорін. Він також зазначив, що нам сьогодні потрібно сконцентрувати всі наші сили на тому, аби абсолютно кожен полонений повернувся додому.

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Умови, в яких знаходяться наші бійці – це пекло, по іншому це описати просто не можливо,

– наголошує Жорін.

"Враховуючи той факт, що ми маємо справу із абсолютно божевільними людьми – це терористи, тож сподіватись на те, що умови якось покращаться – не варто", – додає він.

За словами Максима Жоріна, поки що, звільнені із полону дуже просять не поширювати інформацію про те, як їх катували та знущались над ними, бо вони переживають, аби ця інформація не зашкодила тим, хто поки не на волі.

Максим Жорін про стан звільнених захисників "Азовсталі" та чому варто поспішати із обмінами: дивіться відео

Великий обмін полоненими із "Азовсталі" 21 вересня 2022