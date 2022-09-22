В українських героїв, які повернулися з полону, різний емоційний та фізичний стани. Про це 24 каналу розповів екскомандир маріупольського полку Максим Жорін.

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"Більшість бійців виснажені"

Жорін зазначив, що українські військові, які пройшли по обміну, до звільнення перебували у різних закладах та установах на окупованих територіях.

Їх доправили з Оленівки, донецького СІЗО, донецької лікарні. З переліку тих, кого повернули, були навіть ті, які знаходились в приміщеннях, які підірвали росіяни. Тобто у нас зараз буде навіть змога поспілкуватися зі свідками трагедії в Оленівці,

– пояснив військовий.

За його словами, майже всі звільнені українські військові мають високий морально-бойовий дух.

"Вони ще більше заряджають всіх, щоб продовжувати нашу боротьбу проти ворога. Однак майже всі потребують медичного догляду та медичної допомоги. Більшість з них – у надзвичайно виснаженому стані, багато хто після знущань та катувань... Тому їм доведеться якийсь час знаходитись у медзакладах, щоб відновитись", – розповів Жорін.

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Стан командирів

Військовий вказав, що керівник оборони Азовсталі Денис Прокопенко "Редис", а також його зами перебувають у Туреччині.

З ними найближчим часом організують зв'язок, а також у них буде можливість особистих зустрічей. Вони у нормальних умовах, Туреччина бере на себе зобов'язання. Тепер вони у безпеці. За формальними домовленостями, вони мають бути на території третьої країни, але з перемогами України на полі бою ці моменти також можна буде знов обдумувати,

– вважає Жорін.

За його словами, у Туреччині перебувають представники України, які мають постійну комунікацію та координацію з Анкарою щодо всіх цих запитань.

"Щобільше, Туреччина готова й надалі допомагати в перемовинах, щоб повертати як українських героїв, так й допомагати в інших питаннях – політичних, дипломатичних, економічних. Тому Туреччина займає зараз досить виважену позицію на стороні України", – переконаний співрозмовник.

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Обмін на медведчука

Жорін підкреслив, що використання екснардепа віктора медведчука для обміну є "абсолютно нормальним" ходом.

Це вдала домовленість і абсолютно вдалий обмін. Я в медведчуку взагалі цінності не бачу. Але те, що Україна зараз змогла використати ті можливості та умови, які були навколо й змусила росію помінятись на медведчука – це надзвичайно високий дипломатичний рівень,

– вважає військовий.

На його думку, це величезна заслуга української сторони, яка вміло змогла використати всі навколишні умови, в тому числі й на полі бою, щоб повернути додому українських героїв.

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