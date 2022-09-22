Процес перемовин щодо обміну розпочався після того, як українські військові здалися у полон. Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Якими були переговори

Подоляк зазначив, що переговорний процес був дуже складним через позицію росії. Він йшов весь цей час після того, як захисники Азовсталі потрапили у полон.

"Росія постійно змінювала правила та принципи ведення переговорного процесу, змінюючи частку наших військових, яку хоче віддати. Ми передали 55 людей, які не мають особливої цінності з точки зору звання, посади чи військової спеціальності. Тобто 55 військовослужбовців і медведчук", – пояснив радник Єрмака.

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За його словами, кремль весь час робив "дивні" пропозиції щодо обміну, намагаючись зменшити кількість українських воїнів у списках.

Переговорний процес був дуже важким, але він йшов практично відразу з початком переговорів про вихід з Азовсталі. Люди виходили й вже починалися переговори щодо того, як вони потім повернуться до України. Безумовно, були попередні домовленості, від яких декілька разів намагалася відмовитися росія,

– додав представник ОП.

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Організатори обміну

Подоляк розповів, що в обміні брали участь не лише росія та Україна, але також інші країни та організації, які сприяли розв'язанню дискусійних питань між сторонами.

Брали участь Туреччина та Саудівська Аравія. Також там були міжнародні інституції, зокрема ООН. Дуже багато людей брали участь як посередники. Саме по Азовсталі та Маріуполю процес модерували Президент України Володимир Зеленський, голова Офісу Президента Андрій Єрмак і пан Буданов,

– підкреслив радник керівника ОП.

Він зауважив, що зокрема Єрмак вів перемовини щодо обміну "на рівні спецслужб інших країн", а голова ГУР Кирило Буданов виконував логістичне узгодження попередніх домовленостей.

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Кого обміняли

Подоляк зазначив, що Україна отримала 215 військових, серед яких 5 командирів.

Ці командири знаходитимуться до кінця війни у Туреччині під патронатом пана Ердогана. І є 10 іноземців: 5 британців, 2 американці, швед, хорват і марокканець – вони поїхали до своїх країн. Раніше вони підписали контракти та воювали як комбатанти. Тому вони мали повне право знаходитись у складі ЗСУ,

– пояснив чиновник.

На його думку, для України принципово, щоб країни, громадянами яких є іноземні захисники України, отримали їх назад. Позаяк, за його словами, 2 тижні тому Британія отримала тіло волонтера Пола Урі, "яке росіяни розшматували".

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"Фельдмаршал" медведчук

Радник голови ОП також пояснив значення в обміні екснардепа віктора медведчука.

Вони хотіли набагато менше людей віддати за "фельдмаршала" медведчука. Це інтелектуально вкрай слабка людина, яка продавала себе як великого знавця української історії та "судової справи". Він був "аферистом", який заробляв на продукуванні міфів про Україну, що її нібито можна поставити за три дні на коліна,

– вказав Подоляк.

На його думку, медведчук став втілювачем концепції, яку підтримували "зацікавлені у заробітку великих грошей на плані захоплення України".

"Це тривало ще з 2008 року, на що виділялися великі гроші. Пан медведчук дуже добре заробляв на цьому", – резюмував радник.

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