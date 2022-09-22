Україні не можуть стримати радість від повернення наших захисників та водночас висміюють реакцію росіян. 24 канал зібрав найсмішніші меми та фотожаби про обмін полоненими.

Важливо Вся Україна не стримує сліз радості: що відомо про повернення захисників "Азовсталі" з полону

Як відомо, ввечері 21 вересня Україна повернула з полону 215 наших захисників. Їх обміняли на 55 окупантів та зрадників. Серед них – кум путіна віктор медведчук. Ну що ж, як влучно підмітив журналіст Юрій Бутусов, вперше в історії України кумівство врятувало життя людей.

Як на це реагують соцмережі

Чи не найбільшу кількість перлів видав мер Львова Андрій Садовий. Він висміяв той факт, що тепер у росії його можуть мобілізувати, після цього кум путіна знов потрапить у полон, що дасть змогу його обміняти.



Круговорот медведчука в природі / Скриншот 24 каналу



Реакція росіян буде безцінною / Скриншот 24 каналу



Але є спрацювало / Скриншот 24 каналу



Вигідна угода, нічого не скажеш / Скриншот 24 каналу



росіяни, коли привезли медведчука / Фото meme.arsenal



Пропагандистам підкинули роботу / Скриншот 24 каналу



Так ось воно що / Скриншот 24 каналу



Бо життя наших захисників безцінне / Скриншот 24 каналу



У русні підгорає і газу не треба / Фото з телеграму "Это Запорожье"



Мозок росіян зараз / Фото телеграм "Перша приватна мемарня"



Так і є / Скриншот 24 каналу



Добрий день, everybody / Скриншот 24 каналу



Було б непогано / Скриншот 24 каналу



Десь у паралельному всесвіті / Скриншот 24 каналу



Ось вам і часткова мобілізація / Фото Дмитра Коваленка

Нехай таких позитивних для українців новин буде ще більше!

Повернення захисників "Азовсталі": головне

Пізно ввечері 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та росією, у межах якого на батьківщину повернулися 215 героїв, 5 з яких – бойові командири.

командирів обміняли на 55 окупантів та зрадників;

понад 200 військових – на кума путіна віктора медведчука.

За умовами обміну, бойові командири до кінця війни та нашої перемоги перебуватимуть на території Туреччини під протекцією Реджепа Ердогана.

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