Украина не может сдержать радость от возвращения наших защитников и одновременно высмеивает реакцию россиян. 24 канал собрал самые смешные мемы и фотожабы об обмене пленными.

К теме Вся Украина не сдерживает слез радости: что известно о возвращении защитников "Азовстали" из плена

Как известно, вечером 21 сентября Украина вернула из плена 215 наших защитников. Их обменяли на 55 оккупантов и предателей. Среди них – кум путина – виктор медведчук. Ну что ж, как метко подметил журналист Юрий Бутусов, впервые в истории Украины кумовство спасло жизнь людей.

Как на это реагируют соцсети

Больше всего жемчуга выдал мэр Львова Андрей Садовый. Он высмеял тот факт, что теперь в россии его могут мобилизовать, после чего кум путина снова попадет в плен, что позволит его обменять.



Круговорот медведчука в природе / Скриншот 24 канала



Реакция россиян будет бесценной / Скриншот 24 канала



Но есть сработало / Скриншот 24 канала



Выгодное соглашение, ничего не скажешь / Скриншот 24 канала



россияне, когда привезли медведчука / Фото meme.arsenal



Пропагандистам подбросили работу / Скриншот 24 канала



Так вот оно что / Скриншот 24 канала



Ибо жизнь наших защитников бесценна / Скриншот 24 канала



В русне подгорает и газа не надо / Фото из телеграма "Это Запорожье"



Мозг россиян сейчас / Фото телеграм "Первая приватная мемарня"



Так и есть / Скриншот 24 канала



Добрый день, everybody / Скриншот 24 канала



Было бы неплохо / Скриншот 24 канала



Где-то в параллельной вселенной / Скриншот 24 канала



Вот вам и частичная мобилизация / Фото Дмитрия Коваленко

Пусть таких позитивных для украинцев новостей будет еще больше!

Возвращение защитников "Азовстали": главное

Поздним вечером 21 сентября состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и россией, в рамках которого на родину вернулись 215 героев, 5 из которых – боевые командиры.

командиров обменяли на 55 оккупантов и предателей;

более 200 военных – на кума путина виктора медведчука.

По условиям обмена боевые командиры до конца войны и нашей победы будут находиться на территории Турции под протекцией Реджепа Эрдогана.

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