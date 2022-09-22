Украина не может сдержать радость от возвращения наших защитников и одновременно высмеивает реакцию россиян. 24 канал собрал самые смешные мемы и фотожабы об обмене пленными.
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Как известно, вечером 21 сентября Украина вернула из плена 215 наших защитников. Их обменяли на 55 оккупантов и предателей. Среди них – кум путина – виктор медведчук. Ну что ж, как метко подметил журналист Юрий Бутусов, впервые в истории Украины кумовство спасло жизнь людей.
Как на это реагируют соцсети
Больше всего жемчуга выдал мэр Львова Андрей Садовый. Он высмеял тот факт, что теперь в россии его могут мобилизовать, после чего кум путина снова попадет в плен, что позволит его обменять.
Круговорот медведчука в природе / Скриншот 24 канала
Реакция россиян будет бесценной / Скриншот 24 канала
Но есть сработало / Скриншот 24 канала
Выгодное соглашение, ничего не скажешь / Скриншот 24 канала
россияне, когда привезли медведчука / Фото meme.arsenal
Пропагандистам подбросили работу / Скриншот 24 канала
Так вот оно что / Скриншот 24 канала
Ибо жизнь наших защитников бесценна / Скриншот 24 канала
В русне подгорает и газа не надо / Фото из телеграма "Это Запорожье"
Мозг россиян сейчас / Фото телеграм "Первая приватная мемарня"
Так и есть / Скриншот 24 канала
Добрый день, everybody / Скриншот 24 канала
Было бы неплохо / Скриншот 24 канала
Где-то в параллельной вселенной / Скриншот 24 канала
Вот вам и частичная мобилизация / Фото Дмитрия Коваленко
Пусть таких позитивных для украинцев новостей будет еще больше!
Возвращение защитников "Азовстали": главное
Поздним вечером 21 сентября состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и россией, в рамках которого на родину вернулись 215 героев, 5 из которых – боевые командиры.
- командиров обменяли на 55 оккупантов и предателей;
- более 200 военных – на кума путина виктора медведчука.
По условиям обмена боевые командиры до конца войны и нашей победы будут находиться на территории Турции под протекцией Реджепа Эрдогана.
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