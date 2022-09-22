Процесс переговоров по обмену начался после того, как украинские военные сдались в плен. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Какими были переговоры

Подоляк отметил, что переговорный процесс был очень сложным из-за позиции россии. Он шел все это время после того, как защитники "Азовстали" попали в плен.

"Россия постоянно меняла правила и принципы ведения переговорного процесса, меняя долю наших военных, которую хочет отдать. Мы передали 55 человек, не имеющих особой ценности с точки зрения звания, должности или военной специальности. То есть 55 военнослужащих и медведчук", – пояснил советник. Ермака.

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По его словам, кремль все время делал "странные" предложения по обмену, пытаясь снизить количество украинских воинов в списках.

Переговорный процесс был очень трудным, но он шел практически сразу с началом переговоров о выходе с "Азовстали". Люди выходили и уже начинались переговоры о том, как они потом вернутся в Украину. Безусловно, были предварительные договоренности, от которых несколько раз пыталась отказаться россия,

– добавил представитель ОП.

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Организаторы обмена

Подоляк рассказал, что в обмене участвовали не только россия и Украина, но и другие страны и организации, способствовавшие решению дискуссионных вопросов между сторонами.

Участвовали Турция и Саудовская Аравия. Также там были международные институты, в том числе ООН. Очень многие участвовали как посредники. Именно по "Азовстали" и Мариуполю процесс модерировали Президент Украины Владимир Зеленский, председатель Офиса Президента Андрей Ермак и Буданов,

– подчеркнул советник руководителя ОП.

Он отметил, что в частности Ермак вел переговоры по обмену "на уровне спецслужб других стран", а глава ГУР Кирилл Буданов выполнял логистическое согласование предварительных договоренностей.

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Кого обменяли

Подоляк отметил, что Украина получила 215 военных, среди них 108 военнослужащих, имеющих отношение к нацполку "Азов", а также 5 командиров.

Эти командиры будут находиться до конца войны в Турции под патронатом господина Эрдогана. И есть 10 иностранцев: 5 британцев, 2 американца, швед, хорват и марокканец – они уехали в свои страны. Ранее они подписали контракты и воевали как комбатанты. Поэтому они имели полное право находиться в составе ВСУ,

– объяснил чиновник.

По его мнению, для Украины принципиально, чтобы страны, гражданами которых являются иностранные защитники Украины, получили их обратно. Так, по его словам, 2 недели назад Британия получила тело волонтера Пола Ури, "которое россияне растерзали".

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"Фельдмаршал" медведчук

Советник главы ОП также объяснил значение в обмене экснардепа виктора медведчука.

Они хотели гораздо меньше людей отдать за "фельдмаршала" медведчука. Это интеллектуально крайне слабый человек, продававший себя как великого знатока украинской истории и "судебного дела". Он был "аферистом", который зарабатывал на продуцировании мифов об Украине, которую якобы можно поставить за три дня на колени,

– указал Подоляк.

По его мнению, медведчук стал олицетворителем концепции, поддерживаемой "заинтересованными в заработке больших денег на плане захвата Украины".

"Это продолжалось еще с 2008 года, на что выделялись большие деньги. Господин медведчук очень хорошо зарабатывал на этом", – резюмировал советник.

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