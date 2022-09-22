Про це стало відомо під час єдиного марафону новин, передає 24 канал. Також у СБУ підкреслили, що внаслідок успішних допитів Медведчука вдалось викорінити не одну агентурну мережу.

Вкрай важливо Командирів захисників "Азовсталі" Прокопенка та Волинського звільнили з полону

У СБУ зазначили, що Медвечук – це не лише кум путіна, а й якісно зафіксований державний зрадник України.

"Стосовно справи Медвечука, всі деталі будуть згодом, на подальших брифінгах", – підкреслили держслужбовці.

Але офіційно заявляємо, що його обмін аж ніяк негативно не вплине на подальші судові слухання і на розгляд справи по суті,

– додають у СБУ.

Масштабний обмін полоненими 22 вересня 2022 року – звільнення бійців "Азовсталі"

Ввечері 21 вересня у мережі з'явились повідомлення про звільнення захисників "Азовсталі" з російського полону. У телеграм-каналах одне за одним публікували фото бійців. ЗМІ писали, що обмін відбувався у Чернігівській області.

Захисників Маріуполя 16 травня з "Азовсталі" евакуювали в окуповані Новоазовськ та Оленівку. У Міноборони наголошували, що операція з порятунку захисників триватиме до їхнього повернення додому.