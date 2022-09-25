Український лідер заявив, що від щирого серця вітає Мар'яну та бажає дівчатам тільки найкращого – миру та перемоги, інформує 24 канал. Зеленський наголосив: це – ще один доказ того, що життя перемагає будь-яке зло. Зло під російським прапором – не є виключенням з цього правила.

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Як держава допомагає звільненим із полону

Президент розповів, що наразі всі державні структури працюють, аби надати звільненим воїнам всю необхідну допомогу. Зокрема, мовиться про медичну, реабілітаційну, соціальну, юридичну, відновлення документів, банківських карток тощо.

Зеленський повідомив: за його дорученням Рустем Умеров відвідав у Туреччині звільнених командирів з "Азовсталі". Зокрема, він перевірив умови, у яких живуть герої. Умови – комфортні. Командири отримують все, що їм потрібно. А вже невдовзі вони зможуть зустрітися з рідними.

Зеленський наголосив, що вже 27 вересня має отримати чіткий план щодо кожного та кожної зі звільнених з полону: як відновлюватимуть їхнє нормальне життя.

Україна поверне усіх героїв

Зеленський повідомив, що триває підготовка до наступних обмінів. Україна не забуде нікого. Всі герої повернуться додому.

Хочу підкреслити: триває робота і щодо наступних обмінів. Хоч би як було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, усіх українців. Не забуваємо ні про кого. Але все ж пам'ятаємо: це непросто, це вимагає зусиль багатьох людей, і це прямо пов'язано із ситуацією на передовій,

– заявив Зеленський.

Він додав, що активні дії українських воїнів – збільшення обмінного фонду. Чим більше російських солдатів затримають українські сили, тим швидше Україна зможе звільнити своїх героїв.

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