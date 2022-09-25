Він наголосив, що злочинна мобілізація використовується росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні. У кремлі хочуть фізично знищити чоловіків-представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються росією.

Зеленський розповів і про хороші новини. Мар'яна Мамонова, яку нещодавно звільнили з російського полону, нещодавно народила донечку. Президент привітав жінку та наголосив, це ще один доказ того, що життя завжди перемагає будь-яке зло.

Президент запевнив, що всі державні структури зараз відпрацьовують допомогу нашим звільненим воїнам. Зокрема, медичну, соціальну, юридичну. Українська влада відвідала командирів захисників, які перебувають у Туреччині. Перевірили умови, в яких вони живуть. За словами Зеленського, хлопці забезпечені усім необхідним. Невдовзі організують зустріч бійців з рідними та близькими.

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