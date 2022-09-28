В частности, сейчас ведутся переговоры по обмену "всех на всех", но это достаточно продолжительный процесс. Например, обмен 21 сентября, во время которого уволили 215 военных, готовился более двух месяцев.

Важно На освобождение остальных пленных у нас очень мало времени, – экс-комбат "Азова"

Детали о процессе освобождения военных не раскрывают

Секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов отметил, что многое нельзя раскрывать сейчас, а только после возвращения всех наших защитников. По словам Буданова, всех возвращающихся в государство обеспечивает всем необходимым.

Что обсудили во время встречи

На встрече с представителями семей украинских защитников 28 сентября говорили о пограничниках, морских пехотинцах, военных моряках, нацгвардейцах, разведчиках, военных – как рядовых, так и офицерах, срочниках. Также вспоминали о тех, кого согласно Женевским конвенциям в мире считают некомбатантами – украинских медиков и музыкантов оркестра морской пехоты. Некомбатантов следует вернуть согласно нормам международного права.

Во встрече также приняли участие родные защитников, попавших в плен на оккупированных территориях в 2014-2016 годах.

Для родственников военных планируют создать карты военнопленных – это личные страницы, где можно будет отслеживать все изменения статуса военнопленного.

Как государство помогает освобожденным из плена

Президент Владимир Зеленский рассказал, что все государственные структуры работают, чтобы оказать освобожденным воинам всю необходимую помощь.

По поручению Зеленского, Рустем Умеров посетил в Турции уволенных командиров из "Азовстали". В частности, он проверил условия, в которых живут герои. Условия – комфортные. Командиры получают все, что им нужно. А в скором времени они смогут встретиться с родными.

Зеленский сообщил, что идет подготовка к последующим обменам. Украина не забудет никого. Все герои вернутся домой.

Вас может заинтересовать – в МВД назвали важные детали обмена: смотрите видео