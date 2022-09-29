Об этом для 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Как будет происходить российская мобилизация в Мариуполе: Андрющенко призвал эвакуироваться из города

"Это большая информационная работа и программа оккупантов. Пропаганда на уровне условного соловьева. В городе людей постоянно сопровождают неокоммунисты. Они действуют вместе с оккупационными властями и военными", - отметил Андрющенко.

Обратите внимание – Андрющенко о российской пропаганде в Мариуполе: смотрите видео

Врут о победах в войне

По словам советника, людей убеждают, что скоро оккупируют Запорожье, а Зеленский якобы сказал, что каждый остающийся является преступником и предателем. Захватчики постоянно это повторяют.

Когда в Мариуполь поступила гуманитарная помощь, была большая очередь. Там были пропагандисты и псевдоволонтеры. Они говорили, что Украина всех бросила и даже не дает эвакуировать из-под обстрелов. Уверяют: "Запорожье наше, Киев наш, Харьков наш", – рассказал Андрющенко.

Запустили телевидение

Советник отметил, что в городе не работает телевидение, нет Интернета, все контролируют российские админы, фсб. Там распространяют информацию якобы от жалующихся людей в Украине, как все плохо. В этом информационном пространстве держат людей круглосуточно.

Как рассказал Андрющенко, когда местные пересекают блокпост в Васильевке и видят наших военных, то удивляются, потому что им говорят, что здесь уже россия. Они радуются, потому что понимают, что это ложь.

"Россияне запустили мариупольское телевидение. Это циничная пропаганда. Есть прослойка приверженных оккупантам, но это такие люди, которых стыдно показывать даже по пропагандистским каналам. Начинают также распространять новости, которых вообще не существует. Параллельная реальность. Я не знаю, как мы потом будем. с этим. Надо несколько лет на реабилитацию людей", – сказал советник.