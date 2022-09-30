Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що особливо заважають загарбникам українські підручники. Тож вони їх масово нищать просто посеред міста.

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Окупанти палили українські підручники

У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти палили українські підручники просто на подвір'ї школи №48.

Сучасний фашизм та справжні цілі Росії виглядають саме так. Лють. Просто Лють,

– написав Андрющенко.

При цьому радник мера Маріуполя оприлюднив промовисте фото злочину росіян.

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