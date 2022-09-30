Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що особливо заважають загарбникам українські підручники. Тож вони їх масово нищать просто посеред міста.
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Окупанти палили українські підручники
Сучасний фашизм та справжні цілі Росії виглядають саме так. Лють. Просто Лють,
– написав Андрющенко.
При цьому радник мера Маріуполя оприлюднив промовисте фото злочину росіян.
Окупанти "добивають" українську освіту в місті
Петро Андрющенко раніше інформував, що окупанти влаштували "рейди" по всіх навчальних закладах. А дітей, які й так вчаться у напів зруйнованих школах, позбавляють можливості там нормально харчуватися. Росіяни також вивезли з усіх шкіл залишки українських підручників у бік Новоазовська на переробку.
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Яка ситуація у захопленому Маріуполі
Окупанти днями організували у захопленому Маріуполі Донецької області псевдореферендум. Залучили для "масовості" і громадян Росії. При цьому загарбники за день до завершення псевдореферендуму вже озвучували результати і намагалися змусити людей "голосувати".
Також росіяни захоплюють вільні помешкання у місті. ️Після так званого "референдуму" стартувала і перша хвиля мобілізації у Маріуполі. Збирають в армію і переселенців.
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