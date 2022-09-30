Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що особливо заважають загарбникам українські підручники. Тож вони їх масово нищать просто посеред міста.

Важливо "Заблокують у місті": окупанти змушують освітян Маріуполя стати росіянами

Окупанти палили українські підручники

У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти палили українські підручники просто на подвір'ї школи №48.

Сучасний фашизм та справжні цілі Росії виглядають саме так. Лють. Просто Лють,
– написав Андрющенко.

При цьому радник мера Маріуполя оприлюднив промовисте фото злочину росіян.

Окупанти "добивають" українську освіту в місті

Петро Андрющенко раніше інформував, що окупанти влаштували "рейди" по всіх навчальних закладах. А дітей, які й так вчаться у напів зруйнованих школах, позбавляють можливості там нормально харчуватися. Росіяни також вивезли з усіх шкіл залишки українських підручників у бік Новоазовська на переробку.

Освітян Маріуполя змушують отримати паспорти Росії

Маріупольські гауляйтери також зобов'язують усіх освітян, медиків та "бюджетників" упродовж 1 жовтня – 1 січня отримати російське громадянство. При цьому здати українські паспорти. Де-факто, цих мешканців, за словами радника мера, зачиняють в місті без можливості покинути територію Росії.

Читайте Не сумніваюся, що оголосять усе частиною росії, – Андрющенко про дії кремля після "референдумів"

Яка ситуація у захопленому Маріуполі

Окупанти днями організували у захопленому Маріуполі Донецької області псевдореферендум. Залучили для "масовості" і громадян Росії. При цьому загарбники за день до завершення псевдореферендуму вже озвучували результати і намагалися змусити людей "голосувати".

Також росіяни захоплюють вільні помешкання у місті. ️Після так званого "референдуму" стартувала і перша хвиля мобілізації у Маріуполі. Збирають в армію і переселенців.

До теми – Для чого окупанти в Маріуполі зносять вцілілі будинки, де живуть люди: дивіться відео