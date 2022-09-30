Петр Андрющенко ранее информировал, что оккупанты устроили "рейды" по всем учебным заведениям. А детей, которые и так учатся в полуразрушенных школах, лишают возможности там нормально питаться. Россияне также вывезли из всех школ остатки украинских учебников в сторону Новоазовска на переработку.

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Какая ситуация в захваченном Мариуполе

Оккупанты на днях организовали в захваченном Мариуполе Донецкой области псевдореферендум. Привлекли для "массовости" и граждан России. При этом захватчики за день до завершения псевдореферендума уже озвучивали результаты и пытались заставить людей "голосовать".

Также россияне захватывают свободные дома в городе. ️После так называемого "референдума" стартовала и первая волна мобилизации в Мариуполе. Собирают в армию и переселенцев.