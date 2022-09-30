Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что особенно мешают захватчикам украинские учебники. Поэтому они их массово уничтожают прямо посреди города.
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Оккупанты жгли украинские учебники
Современный фашизм и подлинные цели России выглядят именно так. Ярость. Просто Ярость,
– написал Андрющенко.
При этом советник мэра Мариуполя обнародовал красноречивое фото преступления россиян.
Оккупанты "добивают" украинское образование в городе
Петр Андрющенко ранее информировал, что оккупанты устроили "рейды" по всем учебным заведениям. А детей, которые и так учатся в полуразрушенных школах, лишают возможности там нормально питаться. Россияне также вывезли из всех школ остатки украинских учебников в сторону Новоазовска на переработку.
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Какая ситуация в захваченном Мариуполе
Оккупанты на днях организовали в захваченном Мариуполе Донецкой области псевдореферендум. Привлекли для "массовости" и граждан России. При этом захватчики за день до завершения псевдореферендума уже озвучивали результаты и пытались заставить людей "голосовать".
Также россияне захватывают свободные дома в городе. ️После так называемого "референдума" стартовала и первая волна мобилизации в Мариуполе. Собирают в армию и переселенцев.
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