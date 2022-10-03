Однако для масштабного контрнаступления нужно создать соответствующие условия. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Что необходимо сделать

По мнению обозревателя, контрнаступление в Луганской области может иметь явление стремительного и масштабного освобождения территорий. Но нужно создать надлежащие условия, чтобы началось каскадное разрушение обороны русских оккупационных войск.

Когда будут соответствующие условия, мы сможем наблюдать достаточно масштабные, активные и интенсивные действия ВСУ в Луганской области,

– подчеркнул он.

Речь, в частности, о:

снижение эффективности системы управления передовыми подразделениями оккупационных войск;

снижение эффективности их снабжения.

"В таком случае условия будут более или менее созданы для того, чтобы оказывать влияние для дальнейшего развития событий. Другой этап – нивелирование возможностей логистических артерий для обеспечения или передислокации подкрепления для подразделений или их эвакуации", – отметил Коваленко.

Мы увидели это на примере Лимана. В начале контрнаступления ВСУ там было всего два пути для побега российских оккупантов:

в направлении Ставков и Колодцев, а оттуда – дальше на север;

в направлении Заречного и Торского, а оттуда – в Кременную, или в сторону Сватова.

Но наши ВСУ очень быстро взяли эти пути под огневой контроль. Кроме того, уход российских войск был невозможен из-за деоккупации территорий нашими защитниками. Следовательно, россияне оказались в окружении.

Такая ситуация, когда нет пути назад и возможности поставки подкрепления, она имеет очень важные условия для эффективного контрнаступления,

– подытожил Коваленко.

ВСУ могут повторить харьковский сценарий

Сценарий, по мнению Коваленко, может быть таким же, как и в Харьковской области. Они между собой очень схожи с тактико-стратегическим обзором. Это и схожая система логистики, и размещение войск, и отсутствие полноценной линии обороны.

"У них есть потенциал для наступательных действий, но именно для обороны – он недостаточен", – заметил он.

Обозреватель объяснил, что сегодня большая часть Харьковской группировки убегала в Луганскую область. На Донбасском плацдарме сосредоточены именно те подразделения, ориентированные на осуществление наступательных действий. Но в обороне – это совсем другой сценарий использования этого ресурса.

Именно сейчас они не смогут его эффективно использовать. Они смогут исключительно тормозить продвижение ВСУ, а не блокировать, как нужно во время обороны,

– подчеркнул он.

Ситуация на фронте: последние новости

В Генштабе сообщают, что сейчас наиболее интенсивные бои продолжаются на Востоке и Юге Украины. Украинская армия успешно отразила атаки врага возле Зайцево, Бахмутского, Бахмута, Одрадовки, Выемки, Спорного, Невельского и Первомайского.

По мнению эксперта Defense Express Ивана Киричевского, Луганская область – важнейшее направление для России. На Востоке отмечается новая военная техника, в частности Т-90М или новейшие бронемашины "Тайфун" для воздушно-десантных сил, которые начали производить только в августе прошлого года. Он убежден: Путин не отказывается от такой атакующей тактики", поскольку вся их военная идеология построена на том, что российская армия должна наступать. Поэтому для оккупантов будет катастрофой, если они потеряют возможность атаковать и перейдут к "глухой обороне".

В американском Институте изучения войны считают, что враг сосредоточился на Юге. Аналитики отмечают: поражение российских военных в Лимане, которое дает ВСУ возможности выхода в Луганскую область, свидетельствует о том, что этот восточный регион не очень-то интересует Путина.

Важно – каскадный крах обороны России в Луганской области, сколько оккупантов окружили в Лимане: смотрите видео