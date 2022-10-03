Однак для масштабного контрнаступу потрібно створити відповідні умови. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Що необхідно зробити

На переконання оглядача, контрнаступ на Луганщині може мати явище стрімкого та масштабного звільнення територій. Але потрібно створити належні умови, щоб почалося каскадне руйнування оборони російських окупаційних військ.

Коли будуть відповідні умови, ми зможемо спостерігати досить масштабні, активні та інтенсивні дії ЗСУ на Луганщині,

– підкреслив він.

Мовиться, зокрема, про:

зниження ефективності системи управління передовими підрозділами окупаційних військ;

зниження ефективності їхнього постачання.

"У такому випадку умови будуть більш-менш створені для того, щоб здійснювати вплив для подальшого розвитку подій. Інший етап – нівелювання можливостей логістичних артерій для забезпечення або передислокації підкріплення для підрозділів або їхньої евакуації", – зауважив Коваленко.

Ми побачили це на прикладі Лиману. На початку контрнаступу ЗСУ там було лише два шляхи для втечі російських окупантів:

в напрямку Ставків та Колодязів, а звідти – далі на північ;

в напрямку Зарічного й Торського, а звідти – в Кремінну, або в бік Сватова.

Але наші ЗСУ дуже швидко взяли ці шляхи під вогневий контроль. Крім того, відхід російських військ був неможливий через деокупацію територій нашими захисниками. Відтак росіяни опинилися в оточенні.

Така ситуація, коли немає шляху назад і можливості постачання підкріплення, вона має дуже важливі умови для ефективного контрнаступу,

– підсумував Коваленко.

ЗСУ можуть повторити харківський сценарій

Сценарій, на думку Коваленка, може бути таким самим, як і в Харківській області. Вони між собою дуже схожі з тактико-стратегічного огляду. Це і схожа система логістики, і розміщення військ, і відсутність повноцінної лінії оборони.

"В них є потенціал для наступальних дій, але саме для оборони – він недостатній", – зауважив він.

Оглядач пояснив, що сьогодні велика частина Харківського угрупування тікала на Луганщину. На Донбаському плацдармі зосереджені саме ті підрозділи, які орієнтовані на здійснення наступальних дій. Але в обороні – це зовсім інший сценарій використання цього ресурсу.

Саме зараз вони не зможуть його достатньо ефективно використовувати. Вони зможуть винятково гальмувати просування ЗСУ, а не блокувати, як потрібно під час оборони,

– наголосив він.

Ситуація на фронті: останні новини

У Генштабі повідомляють, що наразі найінтенсивніші бої тривають на Сході та Півдні України. Українська армія успішно відбила атаки ворога біля Зайцевого, Бахмутського, Бахмута, Одрадівки, Виїмки, Спірного, Невельського та Первомайського.

На думку експерта Defense Express Івана Киричевського, Луганщина – найважливіший напрямок для Росії. Так, на Сході помічається відносно нова військова техніка, зокрема Т-90М або новітні бронемашини "Тайфун" для повітряно-десантних сил, які почали виробляти лише у серпні минулого року. Він переконаний: Путін не відмовляється від такої "атакувальної тактики", оскільки вся їхня військова ідеологія побудована на тому, що російська армія має наступати. Тож для окупантів буде катастрофою, якщо вони втратять змогу атакувати та перейдуть до "глухої оборони".

Натомість в американському Інституті вивчення війни вважають, що ворог зосередився на Півдні. Аналітики наголошують: поразка російських військових у Лимані, яка дає ЗСУ можливості виходу на Луганщину, свідчить про те, що цей східний регіон не дуже й цікавить Путіна.

Важливо – каскадний крах оборони Росії на Луганщині, скільки окупантів оточили в Лимані: дивіться відео