У них постійно щось вибухає, адже вони "палять там, де треба". Про це 24 каналу сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До теми Путіна не надто цікавить Луганщина, він прагне утримати Південь, – ISW

Росіяни вивозять людей

Окупанти кажуть місцевим, що вони там не надовго. "Нічого ніхто не робить. Згорнули усі проєкти, навіть маленькі ремонти. Вивозять і документацію, і речі. Я сподіваюся, що Луганщина із задоволенням попрощається з цією нечистю", – сказав голова Луганської ОВА.

Нові російські солдати подекуди не встигають навіть стати до бою. Нещодавно на Луганщині невдало "покурив" цілий ешелон новомобілізованих. Відомо, що на фронт прямувала доволі цікава публіка – "військові" з місць позбавлення волі. Внаслідок потужного вибуху знищено приблизно 200 зеків.

Гайдай наголосив: щойно мобілізована цивільна особа – це абсолютне "гарматне м'ясо". За два дні або тижні неможливо належним чином підготувати солдата.

"Психологія, усе на підсвідомості. Коли почнеться обстріл – вони побіжать. Якщо бігтимуть 10 – 15 – 30 – то бігтимуть усі, адже це буде вже "синдром натовпу". А коли вони тікатимуть – гинутиме набагато більше", – зауважив Гайдай. Відтак цифра ліквідованих росіян з наступного тижня буде дуже стрімко зростати.

Біля Луганська "покурив" ешелон мобілізованих зеків: дивіться відео

Мобілізація місцевих триває

На війну проти України окупанти вже забрали усіх, коло можна було. "Той хто ховається – ховається з останніх зусиль, намагається нікуди не вилазити. Вони чітко розуміють, що це буде: їх просто поставлять в окопи на передній план, щоб вони прикривали "відмінний наступ" російської армії", – пояснив Гайдай.

Перспектива одна – ці люди гинутимуть достатньо швидко. Ніхто цього не хоче, запевняє він, і усі чудово розуміють, що означає і чого вартує російська брехня.

На новоокупованих територіях Луганської області ще ніхто не забув, як розвивалася область, все, що стосувалося російських наративів та що було насправді. Тому ніхто їм не вірить. Окрім декількох десятків колаборантів, але насправді їх не так багато,

– запевняє очільник Луганської ОВА.

Ситуація в області

За словами Гайдая, ситуація на територіях, де проходила активна фаза бойових дій та у населених пунктах вздовж лінії фронту дуже складна. Зокрема, там великі проблеми зі зв'язком – окупанти його глушать, щоб не наражати себе на небезпеку, адже місцеві можуть "зливати" інформацію про них. З медициною усе ще складніше.

"Вони крадуть медичне обладнання і вивозять у Луганськ. Тому розуміємо, що відбувається з медициною", – зауважив він.

Що ж до критичної інфраструктури на території області, де проходила активна фаза бойових дій – там взагалі усе жахливо.

Як зауважив голова Луганської ОВА, наразі готують:

медичні бригади, які заїжджатимуть у громади як тільки вони будуть звільнені й військові дадуть добро там працювати;

команди ДСНС, що займатимуться розмінуванням територій;

групи робітників, які відновлюватимуть інфраструктурну мережу;

ємкості для води, фільтра, генератори.

Ми готові швидко заходити й допомагати людям. Але у великих містах, найімовірніше, нормально пройти опалювальний період не вдасться. Це реальні речі, тому що 4,5 місяці цілодобових обстрілів російською армією – можемо собі уявити, що там відбувається з інфраструктурою,

– наголосив Гайдай.

Наші партнери, підкреслює він, готові допомагати мобільними ЦНАПами, пожежними автомобілями для ДСНС, теплими речами, ліками, ковдрами. "Дякую кожній країні, яка нам допомагає", – відзначив Гайдай.

На жаль, якщо мовиться про опалення цілого міста, а система зруйнована – відновити усе за місяць та запустити опалювальний сезон не вдасться. "В тому сенсі, в якому ми це розуміємо – без так званих "помивочних", – сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.