У них постоянно что-то взрывается, ведь они "курят там, где надо". Об этом 24 каналу сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Россияне вывозят людей

Оккупанты говорят местным, что они там ненадолго. "Ничего никто не делает. Свернули все проекты, даже маленькие ремонты. Вывозят и документацию, и вещи. Я надеюсь, что Луганская область с удовольствием попрощается с этой нечистью", – сказал глава Луганской ОВА.

Новые российские солдаты иногда не успевают даже приступить к бою. Недавно в Луганской области неудачно "покурил" целый эшелон новомобилизованных. Известно, что на фронт направлялась довольно интересная публика – "военные" из мест лишения свободы. В результате мощного взрыва уничтожено около 200 зэков.

Гайдай подчеркнул: только мобилизованное гражданское лицо – это абсолютное "пушечное мясо". За два дня или недели невозможно должным образом подготовить солдата.

"Психология, все на подсознании. Когда начнется обстрел – они побегут. Если будут бежать 10 – 15 – 30 – то будут бежать все, ведь это будет уже "синдром толпы". А когда они будут убегать – будет гибнуть гораздо больше", – отметил Гайдай. Следовательно, цифра ликвидированных россиян со следующей недели будет очень стремительно расти.

Возле Луганска "покурил" эшелон мобилизованных зэков: смотрите видео

Мобилизация местных продолжается

На войну против Украины оккупанты уже забрали всех, кого можно было. "Тот, кто прячется – скрывается с последних усилий, пытается никуда не вылезать. Они четко понимают, что это будет: их просто поставят в окопы на передний план, чтобы они прикрывали "отличное наступление" российской армии", – объяснил Гайдай.

Перспектива одна – эти люди будут гибнуть достаточно быстро. Никто этого не хочет, уверяет он, и все прекрасно понимают, что значит и чего стоит российская ложь.

На оккупированных территориях Луганской области еще никто не забыл, как развивалась область, все, что касалось российских нарративов и что было на самом деле. Потому никто им не верит. Кроме нескольких десятков коллаборантов, но на самом деле их не так много,

– уверяет глава Луганской ОВА.

Ситуация в области

По словам Гайдая, ситуация на территориях, где проходила активная фаза боевых действий, и в населенных пунктах вдоль линии фронта очень сложна. В частности, там большие проблемы со связью – оккупанты её глушат, чтобы не подвергать себя опасности, ведь местные могут "сливать" информацию о них. С медициной все еще сложнее.

"Они воруют медицинское оборудование и вывозят в Луганск. Поэтому понимаем, что происходит с медициной", – заметил он.

Что касается критической инфраструктуры на территории области, где проходила активная фаза боевых действий – там вообще все ужасно.

Как заметил глава Луганской ОВА, сейчас готовят:

медицинские бригады, которые будут заезжать в общины, как только они будут освобождены и военные дадут добро там работать;

команды ГСЧС, занимающиеся разминированием территорий;

группы рабочих, которые будут восстанавливать инфраструктурную сеть;

емкости для воды, фильтра, генераторы.

Мы готовы быстро заходить и помогать людям. Но в больших городах, вероятнее всего, нормально пройти отопительный период не получится. Это реальные вещи, потому что 4,5 месяца круглосуточных обстрелов российской армией – можем себе представить, что там происходит с инфраструктурой,

– подчеркнул Гайдай.

Наши партнеры, подчеркивает он, готовы помогать мобильными ЦПАУ, пожарными автомобилями для ГСЧС, теплыми вещами, лекарствами, одеялами. "Спасибо каждой стране, которая нам помогает", – отметил Гайдай.

К сожалению, если речь идет об отоплении всего города, а система разрушена – восстановить все за месяц и запустить отопительный сезон не получится. "В том смысле, в каком мы это понимаем – без так называемых "помывочных", – сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.