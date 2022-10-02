Про це 24 каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. Він припустив, що на окупованих територіях росіяни використовуватимуть тактику "фестунгів", тобто кожний опорний пункт оголошуватиметься "фортецею", з якої відступ заборонено.

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До якої тактики окупанти можуть вдатися на Сході

На прикладі того, як окупанти билися з Лиман, вони будуть кожен важливий вузол оборони оголошувати "нездоланою фортецею". Тобто замість того, щоб вивести свої війська й уникнути важких втрат, навпаки заганятимуть туди якомога більше своїх військових.

Так, росіяни будуть просто чіплятися за місця, які виступають для них вузлами оборони. З одного боку, така тактика справді уповільнюватиме просування наших військ.

З іншого боку, якщо росіяни будуть так негнучко чіплятися за оборону населених пунктів – це даватиме змогу нашим Збройним Силам постійно проводити такі операції щодо оточення та знищення противника,

– підсумував Киричевський.

Навіть якщо росіяни перейдуть до тактики "фестунгів", то російська армія ризикує на українських територіях закінчитися швидше, аніж їм дозволяє резерв частково мобілізованих, яких вони хочуть призвати.

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Який напрямок зараз найважливіший для Росії

Судячи зі стану військ на Херсонщині, то, ймовірніше, Путін "забив" на оборону Півдня і зараз чіпляється за Луганщину,

– зазначив Киричевський.

Так, на Сході помічається відносно нова військова техніка, зокрема Т-90М або новітні бронемашини "Тайфун" для повітряно-десантних сил, які почали виробляти лише у серпні минулого року. На Херсонщині ж ми бачимо дещо іншу ситуацію.

"На окремих ділянках фронту на Херсонщині російські окупанти вже не здатні вести протиповітряну оборону та контрбатарейну стрільбу", – пояснив військовий експерт.

На його думку, Путін не відмовляється від такої "атакувальної тактики", оскільки вся їхня військова ідеологія побудована на тому, що російська армія має наступати. Так, для них буде катастрофою, якщо вони втратять змогу атакувати та перейдуть до "глухої оборони".

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В ISW вважають, що Путін зосередився саме на Півдні

В Інституті з вивчення війни дотримуються іншої думки. Так, аналітики вважають, що поразка російського війська навколо Лимана свідчить про те, що Луганщина Путіну не особливо потрібна.

В Інституті вважають, що Путін віддав наказ за будь-яких умов утримувати окуповані території на Півдні нашої держави. Там додали, що українські та російські джерела постійно повідомляють про укріплення позицій ворога у регіоні. Загарбники займаються розбудовою фортифікаційних споруд на Запоріжжі та Херсонщині, щоб ускладнити просування наших військових.

Це свідчить про те, що Путін значно більше дбає про утримання стратегічної території Херсонської та Запорізької областей, ніж про Луганську область,

– заявили аналітики.