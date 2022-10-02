Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он предположил, что на оккупированных территориях россияне будут использовать тактику "фестунгов", то есть каждый опорный пункт будет объявляться "крепостью", с которой отступление запрещено.

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К какой тактике оккупанты могут прибегнуть на Востоке

На примере того, как оккупанты сражались в Лимане, они будут каждый важный узел обороны объявлять "непреодолимой крепостью". То есть, вместо того, чтобы вывести свои войска и избежать тяжелых потерь, наоборот будут загонять туда как можно больше своих военных.

, россияне будут просто цепляться за места, выступающие для них узлами обороны. С одной стороны, такая тактика будет действительно замедлять продвижение наших войск.

С другой стороны, если россияне будут так негибко цепляться за оборону населенных пунктов – это позволит нашим Вооруженным Силам постоянно проводить такие операции по окружению и уничтожению противника,

– подытожил Киричевский.

Даже если россияне перейдут к тактике "фестунгов", то российская армия рискует на украинских территориях закончиться быстрее, чем позволяет резерв частично мобилизованных, которых они хотят призвать.

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Какое направление сейчас самое важное для России

Судя по состоянию войск на Херсонщине, то, вероятнее, Путин "забил" на оборону Юга и сейчас цепляется за Луганскую область,

– отметил Киричевский.

Так, на Востоке отмечается новая военная техника, в частности Т-90М или новейшие бронемашины "Тайфун" для воздушно-десантных сил, которые начали производить только в августе прошлого года. На Херсонщине мы видим несколько иную ситуацию.

"На отдельных участках фронта в Херсонской области российские оккупанты уже не способны вести противовоздушную оборону и контрбатарейную стрельбу", – пояснил военный эксперт.

По его мнению, Путин не отказывается от такой атакующей тактики, поскольку вся их военная идеология построена на том, что российская армия должна наступать. Так, для них будет катастрофой, если они потеряют возможность атаковать и перейдут к "глухой обороне".

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В ISW считают, что Путин сосредоточился именно на Юге

В Институте по изучению войны придерживаются другого мнения. Так, аналитики считают, что поражение российской армии вокруг Лимана свидетельствует о том, что Луганская область Путину не особо нужна.

В Институте считают, что Путин приказал при любых условиях сдерживать оккупированные территории на Юге нашего государства. Там добавили, что украинские и российские источники постоянно сообщают об укреплении позиции врага в регионе. Захватчики занимаются развитием фортификационных сооружений в Запорожье и Херсонской области, чтобы усложнить продвижение наших военных.

Это свидетельствует о том, что Путин значительно больше заботится о сдерживании стратегической территории Херсонской и Запорожской областей, чем Луганской области,

– заявили аналитики.