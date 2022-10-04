Про це повідомили у британській розвідці. Як стало відомо, восени на росіян чекає новий призов в армію.

Важливо Мобілізація в Росії – неефективна, Путін вже визнав проблеми, – британська розвідка

У Росії осінній призов

30 вересня президент Владімір Путін підписав розпорядження про проведення осіннього чергового призову, метою якого є підготовка 120 тисяч призовників. Цим призовникам законодавчо заборонено виїжджати за межі Росії. Зауважимо, що це не стосується тих осіб, яких мобілізують згідно з наказом про часткову мобілізацію від 21 вересня.

Призовний цикл розпочнеться 1 листопада цього року, на місяць пізніше, ніж зазвичай. Пізній початок циклу свідчить про зростаючий тиск на здатність Росії навчати та екіпірувати велику кількість новопризваного персоналу.

У Росії є певні проблеми з мобілізацією

У розвідці говорять, що у Росії є значні проблеми з розміщенням, навчанням, оснащенням і розгортанням мобілізованого та військовозобов’язаного персоналу. Недоліки в російській адміністративній та матеріально-технічній системах продовжуватимуть підривати ці зусилля.

Чи воюватимуть в Україні строковики

У російському Генштабі запевняють, що строковиків не змушуватимуть брати участь у "спеціальній воєнній операції". Вони вважають, що нібито після мобілізації всі повернуться додому. Мовиться про громадян Росії віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі.

До речі, президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу в Україні. Крім того, він відклав осінню демобілізацію.

Варте уваги – Путін визнав помилки під час мобілізації: дивіться відео