Путін визнав проблеми з мобілізацією

Британська розвідки нагадує, що 29 вересня Путін звернувся до своєї Ради національної безпеки щодо "часткової мобілізації" і сказав, що "під час цієї мобілізаційної кампанії виникає багато питань". Мовляв, будуть оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх.

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Надзвичайно швидке визнання Путіним проблем підкреслює дисфункцію мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії. Вони майже напевно набрали кадри, які не підпадають під визначення, про яке заявили Путін і міністерство оборони,

– йдеться у повідомленні.

У той час, як призвані резервісти продовжують збиратися в наметових транзитних таборах, російські офіційні особи, ймовірно, щосили намагаються забезпечити навчання і знайти офіцерів для керівництва новими підрозділами.

Мобілізація пішла не за планом

Така риторика Путіна логічна, він мусить якось заспокоїти розгніваних росіян, які в паніці покидають країну, рідний дім, залишають усе, аби не бути мобілізованими і не вмерти на війні.

За неофіційними даними, від початку запровадження часткової мобілізації з Росії виїхали понад 200 тисяч людей. Вони розпорошилися по Грузії, Казахстану, а також країнах Євросоюзу.

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