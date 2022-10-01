Владімір Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію. І хоч була інформація, що її мають провести трьома хвилями до 10 листопада, реальність виявилася зовсім іншою.

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Мобілізація у Росії безстрокова

Тепер же з'явилася інформація, що часткова мобілізація, як її не називай, не має конкретних термінів. Ба більше, завершиться вона лише указом президента Росії Владіміра Путіна. Про це йдеться на урядовому порталі "Пояснюємо. Росія". Крім нього, такими повноваженнями не володіє ніхто.



Часткова мобілізація у Росії немає строку / Скриншот

Але і це ще не все. Якщо у військовослужбовця закінчиться термін служби на контракті під час мобілізації, то це нічого не означатиме. Покинути службу він не зможе, адже відповідна опція не передбачена указом про часткову мобілізацію.

Контракти продовжують свою дію до закінчення "спеціальної військової операції",

– йдеться у повідомленні.

Це, зауважимо, чергова демонстрація цинічної брехні вищого військового керівництва. Втім, ми не подивовані, адже у Росії зі своїм народом інакше не поводилися ніколи.



Контрактники служитимуть до кінця "спецоперації" / Скриншот

Кілька винятків, за яких можуть звільнити від служби, – досягнення граничного віку служби, проблеми зі здоров'ям, вирок суду, у якому йдеться про позбавлення волі. Останній пункт цікавий, якщо враховувати, що на війну росіяни відправляють злочинців безпосередньо з в'язниць.

200 тисяч росіян покинули країну

Журналісти розповіли, що від початку запровадження часткової мобілізації з Росії виїхали понад 200 тисяч людей. Вони розпорошилися по Грузії, Казахстану, а також країнах Євросоюзу.

Наприклад, заступник МВС Казахстану Марат Кожеєв розповів, що кордони держави перетнули близько 100 тисяч громадян країни-агресорки за минулий тиждень.

Що стосується Грузії, то до неї в'їхали щонайменше 53 136 росіян. Мовиться про часові рамки з 21 по 26 вересня 2022 року.

Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex надало свої відомості. Згідно з ними, майже 66 тисяч росіян прибули до Євросоюзу з 19 по 25 вересня. Цікаво, що у порівнянні з тижнем раніше ця цифра зросла на 30%.

Водночас зауважимо, що не надходила інформація з Монголії, а також Вірменії. Росіяни для втечі використовують також і ці країни. Цікаво, що у самій Росії статистикою не володіють. Там достеменно не знають, скільки громадян країни покинули її з 21 вересня.

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