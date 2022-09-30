Таку думку 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що Путін хоче завершити війну до 15 листопада.

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Артилерія – найкраща зброя проти "гарматного м'яса"

Коваленко зазначив, що проти "гарматного м'яса" слід використовувати нашу високоточну далекобійну артилерію. Як ствольну, так і реактивну. Зокрема в HIMARS реактивні снаряди М31А1, М31А2 зарекомендували себе дуже добре.

Надалі використовувати так, як і роблять наші військові – досить раціонально й логічно,

– зауважив військовий експерт.

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Продовжувати бити по скупченнях ворога

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" продовжив, що треба продовжувати бити по скупченнях ворога. Це військові частини, місця, де вони розміщуються.

"Це може бути що завгодно. Місця, де їх можна знищити одночасно у великій кількості. У нас є вже достатньо досвіду знищенні підрозділів російських окупантів ще до того, як вони доїжджають безпосередньо до лінії зіткнення", – наголосив Коваленко.

Він додав, що знищення відбувається ще до того, як підрозділ став передовим. Таку тактику ми застосовували й у Херсоні, й у Новій Каховці, й на Донбасі тощо.

Тому нам навіть не треба якихось касетних боєприпасів для того, щоб знищувати велику кількість такого піхотного ресурсу,

– підсумував Коваленко.

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