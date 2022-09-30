Масова втеча росіян з країни свідчить про те, що рішення про мобілізацію було невдалим. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.
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Негативний тренд
Давидюк переконаний, що Путін побоюється зменшення підтримки росіян, але водночас констатує, що протести проти його політики поки незначні.
У Сибірі та Дагестані всього кілька жінок на протест вийшли, але такого не було вже 10 років. Він думав, що вийдуть мільйони на його підтримку, чоловіків віддаватимуть на війну й казатимуть, щоб "йшли вмирати за Путіна". Цього не сталося. Навпаки – відбуваються протести проти того, щоб йти на війну. І люди не хочуть вмирати,
– підкреслив оглядач.
За його словами, сотні тисяч російських "мобіків", які втікають до Грузії, Казахстану й Фінляндії – це демонстрація того, що з рішенням про мобілізацію він прорахувався.
"Він грав у "браваду", але не думав, що це доведеться все-таки виконувати. Коли Путін загнаний у кут, то починає робити помилки. Сил на брутальність у нього вже немає. Україна в рази сильніший ворог, ніж йому могло здаватися. Тому зараз ці рішення Україну не лякають. Вони можуть лякати тільки якихось маргінальних політиків у Німеччині", – запевнив експерт.
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На його думку, навіть при тому, що у Росії немає незалежних соціологічних компаній, експерти можуть "зчитувати" тренди з провладних організацій.
У "Левада-центрі" вчора повідомили, що рейтинги почали обвалюватись через мобілізацію. Щобільше, вони почали обвалюватись не через мобілізацію, а через звільнення Харківської області. Але в опитування поставили питання щодо мобілізації", – вважає політолог.
Він вказав, що обидві події відбувалися "в одному електоральному циклі" і практично на одному тижні, тому це пов'язано.
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Виклики для світу
Експерт зазначив, що сценарій Путіна щодо України полягав у захопленні всіх територій за два дні, "щоб потім сісти з Медведчуком і отримувати задоволення".
"Цей сценарій полетів до смітника у перші хвилини його атак. А зараз і Медведчук приїхав до нього – то може нормально сісти й поговорити, запросити патріарха Кіріла й разом провести "святу вечерю", – іронічно підмітив Давидюк.
За його словами, глава Кремля зараз намагається діяти по ситуації, а вона не на його користь.
Ситуація дуже сильно не на його користь. При тому, що Китай та Індія також вимагають припинити війну. Путін не знає, що їм запропонувати, тому що у нього перемог немає. Навіть ось ця демонстрація "приєднання" наших територій через фейкові референдуми – вона теж йому політичних балів не додає,
– пояснив оглядач.
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Він додав, що якщо у Європі заявляють, що погрози Путіна – це серйозно, це не значить, що цього лякається Україна.
"Тому зараз виклик для світу: чи не зійде він з розуму, розуміючи, що Україну не залякати, і чи не піде до крайньої міри, тобто до ядерної зброї. Тому це виклик для Заходу й до Китаю, щоб взяти його у "єжові рукавиці", щоб він не пішов на ті рішення, які вплинуть на стан нашої планети. Тому що це вже буде не війна Росії проти України, а удар проти всіх", – резюмував Давидюк.
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Ситуація у росії: що відомо
- 21 вересня глава Кремля Владімір Путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним Кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора Дмітрій Пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих. Згодом стало відомо, що Москва хоче мобілізувати до мільйона осіб, однак за даними ЗМІ, Кремль планує призов понад 1,2 мільйона росіян.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Прокуратура діє на випередження і погрожує учасникам мітингів ув'язненням до 15 років.
- Найбільші мітинги у ці дні відбуваються на російській частині Кавказу, зокрема у Дагестані. Учасники протестів вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Місцеві анонсували нові масштабні протести.
- Путін розуміє, що позиції Росії на Кавказі досить хиткі і його влада в регіоні добігає кінця. Тож перед тим, як врешті втратити там контроль, намагається розсварити кавказькі народи. Він наказав кадирову придушити протести у Дагестані.
- 30 вересня Путін цинічно оголосив у Кремлі анексію тимчасово окупованих територій України.