Масова втеча росіян з країни свідчить про те, що рішення про мобілізацію було невдалим. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Негативний тренд

Давидюк переконаний, що Путін побоюється зменшення підтримки росіян, але водночас констатує, що протести проти його політики поки незначні.

У Сибірі та Дагестані всього кілька жінок на протест вийшли, але такого не було вже 10 років. Він думав, що вийдуть мільйони на його підтримку, чоловіків віддаватимуть на війну й казатимуть, щоб "йшли вмирати за Путіна". Цього не сталося. Навпаки – відбуваються протести проти того, щоб йти на війну. І люди не хочуть вмирати,

– підкреслив оглядач.

За його словами, сотні тисяч російських "мобіків", які втікають до Грузії, Казахстану й Фінляндії – це демонстрація того, що з рішенням про мобілізацію він прорахувався.

"Він грав у "браваду", але не думав, що це доведеться все-таки виконувати. Коли Путін загнаний у кут, то починає робити помилки. Сил на брутальність у нього вже немає. Україна в рази сильніший ворог, ніж йому могло здаватися. Тому зараз ці рішення Україну не лякають. Вони можуть лякати тільки якихось маргінальних політиків у Німеччині", – запевнив експерт.

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На його думку, навіть при тому, що у Росії немає незалежних соціологічних компаній, експерти можуть "зчитувати" тренди з провладних організацій.

У "Левада-центрі" вчора повідомили, що рейтинги почали обвалюватись через мобілізацію. Щобільше, вони почали обвалюватись не через мобілізацію, а через звільнення Харківської області. Але в опитування поставили питання щодо мобілізації", – вважає політолог.

Він вказав, що обидві події відбувалися "в одному електоральному циклі" і практично на одному тижні, тому це пов'язано.

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Виклики для світу

Експерт зазначив, що сценарій Путіна щодо України полягав у захопленні всіх територій за два дні, "щоб потім сісти з Медведчуком і отримувати задоволення".

"Цей сценарій полетів до смітника у перші хвилини його атак. А зараз і Медведчук приїхав до нього – то може нормально сісти й поговорити, запросити патріарха Кіріла й разом провести "святу вечерю", – іронічно підмітив Давидюк.

За його словами, глава Кремля зараз намагається діяти по ситуації, а вона не на його користь.

Ситуація дуже сильно не на його користь. При тому, що Китай та Індія також вимагають припинити війну. Путін не знає, що їм запропонувати, тому що у нього перемог немає. Навіть ось ця демонстрація "приєднання" наших територій через фейкові референдуми – вона теж йому політичних балів не додає,

– пояснив оглядач.

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Він додав, що якщо у Європі заявляють, що погрози Путіна – це серйозно, це не значить, що цього лякається Україна.

"Тому зараз виклик для світу: чи не зійде він з розуму, розуміючи, що Україну не залякати, і чи не піде до крайньої міри, тобто до ядерної зброї. Тому це виклик для Заходу й до Китаю, щоб взяти його у "єжові рукавиці", щоб він не пішов на ті рішення, які вплинуть на стан нашої планети. Тому що це вже буде не війна Росії проти України, а удар проти всіх", – резюмував Давидюк.

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