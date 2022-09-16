Ще 4 роки тому британська газета The Guardian назвала Джорджію Меллоні "милим обличчям крайніх правих". На той момент вона вже 12 років була депутаткою, лідеркою партії, а ще встигла побувати наймолодшою міністркою в історії Італії.

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Не просто "миле обличчя"

Джорджія Мелоні – це не лише "миле обличчя" італійської політики. Вона стратегічний гравець. Її шанс настав у січні 2021 року, коли парламентська фракція (6% від усього депутатського складу) – стала єдиною, що не влилась в широку коаліцію з 94% депутатів.

Тоді, знесилена завезеним з Китаю Covid-19, Італія вдалася до відчайдушного кроку – об'єднання правих і лівих. Широка коаліція передала владу не політику, а економісту, призначивши прем'єром Маріо Драгі.

Під час широкої коаліції на руку Меллоні спрацювало телебачення. В Італії політичні програми – це шоу, де є конфлікт і є альтернативна точка зору, яку озвучують одіозні особи і популісти різних мастей.

Цікаво! Італія – єдина західна країна, де для конфлікту на ток-шоу запрошують путінських агентів впливу, які мають "альтернативну" брехливо-пропагандистську точку зору. Часто такі альтернативні і конфліктні персоналії виступають в ролі посміховиська.

Та у випадку з Меллоні, її меседжі, привабливість і переконливість підняли рейтинг в 4 рази – з 6% до 24%. Широка коаліція луснула в липні 2022 року через чвари всередині популістів щодо підтримки України зброєю.

Соцопитування, яке наводить вашингтонське видання Politico, доводить, що половина італійських виборців не підтримує збільшення постачання зброї Україні. Тримаючись цієї течії, деякі ліві та праві популісти почали маневрувати між підтримкою України і тезами роспропаганди. А от партія Меллоні "Брати Італії" показала принциповість, підкресливши, що вони за незалежність Італії, в тому числі від путіна і його енергоносіїв.

Меллоні – це Меркель у прискореному режимі

Як Меркель, так і Меллоні рано прийшли в політику, в якій домінують чоловіки в бальзаківському віці. Меркель стала міністром молоді у свої 34 – у 1990 році, а Меллоні – в 30 у 2008 році.

Меркель народилась в сім'ї протестантського священика в тоді ще злиденній Західній Німеччині 4 роки після закінчення окупації.

Її батько отримав посаду священика в Східній Німеччині, коли вже було декілька років відомо, що об'єднання з Західною Німеччиною не відбудеться.

Ангела – інженер-хімік, як і зірка британської консервативної політики Маргарет Тетчер. В 1980-их, коли Тетчер була прем'єркою, Меркель навчалась в аспірантурі, а потім працювала там же в університеті в Берліні. Ангела була активною молодою людиною – секретаркою східно-німецького комсомолу, у свої 32 їздила на декілька тижнів на мовні курси в Донецьк у 1986 році, ще не знаючи, що це місце стане символом війни, коли їй буде 60 у 2014 році.

Ангелу недооцінювали в політиці, і це їй було на руку. У період призначення Меркель міністеркою в 1990 році її називали дівчиною з молочної ферми – усе через рум'янець на обличчі і простакуватий вигляд східно-німецької дівчини. Та коли в 1990 році в скандал потрапив її бос – прем'єр Східної Німеччини, Меркель була однією з перших, хто доєднався до критики. У 1999 році Меркель теж зливала свого боса вже в об'єднаній Німеччині – канцлера Гельмута Коля, який був канцлером найдовше в сучасній історії. Довше за нього всидів лише Отто фон Бісмарк. Коль пішов безславно через скандал з фінансуванням передвиборних кампаній, розчистивши дорогу для лідера ЄС і всього вільного світу – першої жінки-канцлерки Ангели Меркель.



Молода Меркель мала амбітні плани / Bild

Кар'єра Меллоні – це як кар'єра Меркель у прискореному режимі. Мелоні стала депутаткою римської міськради в 1998 році, коли їй виповнилось всього 21.

Вона хотіла займатись мовознавством і журналістикою, але ці спеціальності були лише в приватних закладах освіти, за які її сім’я не могла платити. У неї були хороші оцінки в державному освітньому закладі в Римі – Технікумі готельного бізнесу імені Амеріго Веспуччі. Але Джорджія і не мріяла про поєднання аспірантури з хімії з "комсомолом", а відразу пішла в політику – в молодіжні організації правого спрямування.

Використавши міськраду як трамплін, Джорджія вже в 23 роки долучилась до правих політичних структур Сільвіо Берлусконі на національному рівні. В 2006 році у віці 29 років вона стає депутаткою – наймолодшою в її парламентському скликанні за регіональним партійним списком. А через 2 роки її запрошує 71-річний прем'єр Берлусконі у свій, як виявиться, останній 4-ий уряд.



Джорджія Меллоні / скриншот з відео

Міністр молоді Меллоні самовільно виходить з ініціативою бойкоту Літніх олімпійських ігор в Пекіні в 2008 році через порушення прав людини в Тибеті, гірському регіоні вдвічі більшому за Італію. Серед інших відомих особистостей, які критикували КНР, як місце ігор були принц Чарльз, який зараз став королем Великобританії, та американський режисер Стівен Спілберг.

Італійський уряд і спортсмени не підтримали Джорджію, змушуючи її виправдовуватись, що вона буцімто лише хотіла привернути увагу до окупованої КНР території, де проводиться активна китаїзація.

Мелоні також критикувала уряд, коли в 2019 році Італія стала першою великою промислово розвиненою країною, що приєдналася до китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".

Водночас Меллоні не закликала до бойкоту Зимових олімпійських ігор в Пекіні в 2022 році, де Італія показала 13-ий результат. 10 країн, включаючи США та Індію, не посилали офіційних делегацій на відвідини цих ігор, мотивуючи це тими ж аргументами, що і Меллоні в 2008 році. Ці ігри були контроверсійними ще й тому, що газета New York Times опублікувала звіт про те, що Китай попросив росію відкласти повномасштабне вторгнення в Україну до закінчення Олімпіади, щоб уникнути шкоди іміджу ігор у суспільстві.

В серпні 2022 року Мелоні пообіцяла кинути виклик китайським і російським експансіоністським амбіціям. Зокрема, Мелоні пояснила, що вона не має наміру відмовлятися від підтримки України і що хоче покінчити із шаблонним іміджем Італії, як легковажної нації "спагетті та мандолін", тобто прив'язала підтримку України до незалежності Італії.

Ангела Меркель дивилась на незалежність Німеччини (до прикладу енергетичну), як на те, чим можна торгувати. Меркель виторговувала в путіна дешевші ціни на газ, думаючи, що платила суверенітетом Польщі, України та інших країн Східної Європи. До цього вона торгувала зі США і Китаєм участю Німеччини в антитерористичних заходах, заходах з прав людини в Уйгурському і Тибетському автономних округах КНР, тощо. Але 2022 рік – це лише початок збою в бізнес-моделі торгівлі суверенітетом.

Тому шансів у Джорджії Мелоні стати лідером вільного світу є більше, ніж у Ангели Меркель, не зважаючи на те, що за нею стояли м'язи економіки ФРН.

Меллоні і її політичні альянси

Якщо вдома в Італії Меллоні була єдиним опозиціонером, то на рівні ЄС вона вибудовувала альянси. Так, з 2020 року вона очолює Партію європейських консерваторів і реформістів, в якій 64 депутати (9%) у Європарламенті. Хребет фракції складається з правлячої партії Польщі "Закон і справедливість", а також консервативні депутати Нідерландів, Швеції та інших країн. Цю європейську партію створили за участю британських консерваторів до Брекзиту, як альтернативу консерваторам-центристам Європейської народної партії. І якщо ЄНП ще 10 років тому була істеблішментом, то зараз її національні партії-учасники залишилась на узбіччі внутрішньої політики ФРН і Франції.



Сільвіо Берлусконі та Джорджія Меллоні / ANSA

У Меллоні можна побачити символ консолідації європейських правих, які прийшли на хвилі популізму і доступу до нових каналів поставки інформації до виборів через блоги і соціальні мережі, але зараз подорослішали і готові до серйозних кроків.

Всередині Італії два її головних політичні союзники, Маттео Сальвіні та голова "Вперед Італія!" Сільвіо Берлусконі, поставили під сумнів рішення Риму надсилати Україні зброю. Ця позиція більш кон'юнктурна – реакція на небажання прийняття нових реалій та ілюзія, що все можна повернути до 2000-их років, коли російські олігархи розкидались грішми в Мілані, Ніцці, Монте-Карло і по всьому Середземномор'ю. І Сальвіні в свої пост 50, і Берлусконі в свої майже 90, усвідомлять, що вступити в ту саму ріку двічі неможливо.

Італії доведеться розібратись із сформованою коаліцією диктаторів на чолі з путіним, якого тишком-нишком підтримують Іран, Північна Корея і Китай.

Пост-скриптум

Вихід Меллоні в політику розпочався з низки резонансних заяв. У 2012 році на мітингу "Братів Італії" вона позиціонувала себе захисником консервативних цінностей і гордо оголошувала, що вагітна і що не хоче, щоб її дитина була геєм. Її донька – дитина, яка виростає в сім’ї політикині Мелоні і її партнера – талановитого журналіста з медіа-групи Берлусконі. Життя вносить корективи в ідеалістичне консервативне сприйняття інституту шлюбу і важливість народжувати дтей в шлюбі. Але той факт, що Меллоні не влаштовувала весілля на кшталт колишньої міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка скориставшись службовим становищем, запросила путіна на весілля, щоб потрапити в бульварну пресу, теж показовий.

Серед італійських правих інколи побутує думка, що Муссоліні не був таким вже й поганим, але на фоні загальної трагедії Другої Світової війни і злочинів нацизму його історики розглядають необ’єктивно. В 2018 році Мелоні відповіла, що вона і її ровесники "мілленіали" повинні іти до єднання заради майбутнього, а не переносити історію в сьогодення. Вибір риторики щодо об’єднання зусиль для спільних досягнень – це ознака дорослішання.

Якщо коментар щодо сексуальних меншин мав намір позиціонувати себе в суспільстві, то коментар щодо Муссоліні мав ціллю шукати формули, які прийнятні суспільству, а не його сегменту. Це дуже важливо для європейського лідера, де історія – джерело сегментації і роз’єднання суспільства. До Мелоні це розуміння прийшло і це видно з виборчої кампанії 2022 року. І тому в неї найбільше підтримки виборців, які ще декілька років тому віддавали перевагу іншим кандидатам. Тому дуже ймовірно, що клуб жінок прем'єр-міністрів Європи незабаром поповнить Італія. Хоча лівим силам це й не до вподоби.

Порівнювати політичних зірок такої ваги можна лише до певної межі. Меркель у своїй кар'єрі майже не робила тактичних промахів, але зробила велику стратегічну помилку – втративши частину суверенітету Німеччини. Це – надзвичайно важливий урок для Меллоні.

Підтвердженням цієї тези є важливий крок майбутньої лідерки Італії – Джорджія Меллоні направила свого довіреного соратника, Адольфо Урсо, голову парламентського комітету з питань безпеки, з візитом до Києва за три тижні до виборів. Відомо, що після місії до Києва Урсо поїде в відрядження до Вашингтону.

Схоже Мелоні свідомо і прагматично обирає підтримку України, вільної та єдиної Європи, відмовляючись від загравань з Путіним. Можливо тому, що вона розуміє, що перемога України – це геополітична перемога Європи.