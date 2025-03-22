Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

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Що відбулося у Нью-Йорку

Як пише ЗМІ, одразу у трьох точках Нью-Йорка люди вишикувалися в черги, аби отримати десяток безкоштовних яєць. Але лише за 10 хвилин 100 упаковок роздали охочим і багато людей залишилися ні з чим.

Я чула в новинах, що вони роздаватимуть близько 1500 яєць, або щось подібне. Я прийшла, бо мені потрібні були яйця, а тут стою в черзі і нічого не бачу. Вони кажуть, що яйця закінчилися,

– сказала Джеклін Теджава, яка стояла в черзі.

За словами очевидців, черга розтягнулася на цілий квартал. Чимало людей боролися за упаковку яєць.

"Вони такі дорогі. Це несправедливо… Вони знають, що всі будуть стояти в черзі", – наголосила жінка.

Люди стояли у черзі за яйцями: дивіться відео

Відомо, що цю акцію організувала ферма FarmerJawn із Пенсильванії, яка забезпечує органічними продуктами малозабезпечені громади.

Що відомо про кризу

Нестача яєць у США виникла через спалах пташиного грипу H5N1, який охопив усі 50 штатів та Пуерто-Рико. Щоб зупинити поширення вірусу, влада була змушена знищити понад 100 мільйонів курей.

Ціни на яйця також різко зросли. У лютому 2025 року середня вартість дюжини яєць сягнула 5,49 долара, що на 80% більше порівняно з початком 2024 року. У деяких штатах ціна вже перевищує 10 доларів. Це змусило продуктові магазини вводити ліміти на продаж яєць. Ми вже писали, що через кризу деякі американські ресторани запровадили додаткову плату за страви з яйцями.