Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Чим особливе це яйце

Як мовиться у повідомленні, таке куряче яйце трапляється "один раз на мільярд". Все через його ідеально круглу форму, що є рідкістю для курячих яєць.

Довідка. Яйце ідеально круглої форми – це вкрай рідкісне явище. За своєю природою яйця мають характерну овальну форму, що пов'язано з анатомічними особливостями курей. Проте час від часу трапляються аномалії у формуванні яйця в яйцеводі, які призводять до появи більш круглих яєць.

Саме через цю форму яйце і виставили на аукціоні Bearnes Hampton Littlewood Auctioneers в Ексетер. Рідкісне яйце знайшла обробниця яєць на фермі Фентон Елісон Грін.



Яйце ідеально круглої форми / Фото ВВС

Це було схоже на те, як я спостерігаю за своїми дітьми на спортивних перегонах, коли всі роблять ставки. Це було справжнє видовище,

– сказала Ешлі.

Вона також відзначила, що під час аукціону було багато людей, які активно робили ставки, і висловила свою глибоку вдячність усім, хто долучився до цієї події.

Важлива деталь! Усі отримані кошти з аукціону передали на підтримку благодійної організації Devon Rape Crisis, що займається допомогою жертвам сексуального насильства.

Раніше подібне яйце вже продавали на аукціоні в Беркширі за 10 700 гривень. Тоді виручені кошти спрямували на благодійність у сфері психічного здоров'я.