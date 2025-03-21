Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Чем особенное это яйцо

Как говорится в сообщении, такое куриное яйцо случается "один раз на миллиард". Все из-за его идеально круглой формы, что является редкостью для куриных яиц.

Справка. Яйцо идеально круглой формы – это крайне редкое явление. По своей природе яйца имеют характерную овальную форму, что связано с анатомическими особенностями кур. Однако время от времени случаются аномалии в формировании яйца в яйцеводе, которые приводят к появлению более круглых яиц.

Именно из-за этой формы яйцо и выставили на аукционе Bearnes Hampton Littlewood Auctioneers в Эксетер. Редкое яйцо нашла обработчица яиц на ферме Фентон Элисон Грин.



Яйцо идеально круглой формы / Фото ВВС

Это было похоже на то, как я наблюдаю за своими детьми на спортивных гонках, когда все делают ставки. Это было настоящее зрелище,

– сказала Эшли.

Она также отметила, что во время аукциона было много людей, которые активно делали ставки, и выразила свою глубокую благодарность всем, кто присоединился к этому событию.

Важная деталь! Все полученные средства с аукциона передали в поддержку благотворительной организации Devon Rape Crisis, занимающейся помощью жертвам сексуального насилия.

Ранее подобное яйцо уже продавали на аукционе в Беркшире за 10 700 гривен. Тогда вырученные средства направили на благотворительность в сфере психического здоровья.