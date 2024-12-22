Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Представниця фонду, яка займалася продажем яйця, сказала, що рада вдалій угоді.

Ми дуже раді, що яйце продане, оскільки це означає, що ми можемо продовжувати робити те, що робимо. Зокрема, охопити більшу кількість людей, які потребують підтримки або стоять у довгих списках очікування,

– прокоментувала вона.

Жінка пояснила, що це куряче яйце було лише одним лотом на благодійному аукціоні, а загальна сума зібраних коштів склала близько 6 250 доларів.



Ідеальне сферичне яйце продали на аукціоні / Фото ВВС

У чому унікальність круглого яйця

Девід Міллер, який працює в аукціонному домі Thomson Roddick Callan, де виставлялось унікальне яйце, стверджує, що круглі яйця трапляються "один раз на мільярд".

Що відомо про круглі яйця Кругле яйце – рідкісна аномалія, викликана порушеннями в процесі утворення шкаралупи. Завдяки симетрії, кругле яйце може бути міцнішим за овальне, оскільки форма кулі рівномірно розподіляє зовнішній тиск. Це справжня природна рідкість, що викликає інтерес серед колекціонерів і науковців. Такі яйця часто стають предметом досліджень.

Пан Паунелл, коментуючи свою покупку, стверджує, що купив яйце імпульсивно після того, як випив кілька келихів пива. Він впевнений, що витратив свої гроші з користю.