Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Metro.

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Що відомо про рідкісну картину

Чоловік зізнався, що йому подобається бути людиною, яка рятує речі.

Я навіть створив власну "антикварну крамницю" в сараї моєї тітки, щоб зберігати старі речі, які я знаходив. Коли мені було 11 років, я зробив своє найкраще відкриття на сьогодні. Я побачив це – велику картину, на якій був зображений закутий у броню лицар на коні з собакою, який їхав повз диявола і фігуру смерті. Я подумав, що це круто,

– розповів Ворган.

Марк забрав картину, помістив її в рамку, і вона зайняла почесне місце серед його колекції. Спершу він не мав жодних планів щодо неї, він просто відчував, що в ній є щось особливе, і що він повинен зберегти її в безпеці.

Протягом 12 років картина залишалася в сараї абсолютно недоторканою. А приблизно 18 місяців тому, чоловік почав звільнятися від свого старого антикваріату. Одного дня він вирішив дізнатися її справжню цінність.



Знайдена Марком Ворганом картина / Фото Cover Images

Скільки вона коштує

"Я пішов до директора аукціону рідкісних книжок у Лічфілді Джима Спенсера, щоб дізнатися більше про мою картину і побачити, скільки вона може коштувати. Коли я показав йому картину, він був шокований, його аж трусило. Виявляється, це була оригінальна версія картини "Лицар, смерть і диявол", написана сучасником Рафаеля і Леонардо да Вінчі та одним з найбільш шанованих художників епохи Відродження Альбрехтом Дюрером", – сказав Ворган.

Картину віднесли до Британського музею, щоб експерти підтвердили її автентичність. З'ясувалось, що картина – справжня, 500-річна гравюра.

У вересні 2024 року вона була виставлена на аукціон і, на здивування чоловіка, продана майже за 27 000 фунтів стерлінгів (1 422 226 гривень). Переможцем торгів став німецький колекціонер, який заплатить 33 390 фунтів стерлінгів (1 758 819 гривень) із премією покупця. Гроші від продажу картини Марк планує витратити на нову машину.