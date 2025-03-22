Про це передає 24 Канал з посиланням на допис президента України.

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Зеленський прибув на Донеччину

Президент України зранку 22 березня прибув в Донецьку область. Разом з заступником глави Офісу Президента Павлом Палісою вони побували біля стели на в'їзді в область, де віддали шану полеглим воїнам.

Президент прибув в Донецьку область: дивіться відео

Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям,

– написав президент.

Зеленський також подякував всім, хто допомагає Україні та підтримує нас.

"Командний пункт тактичної групи "Покровськ" і зустріч із командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ. Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив наших воїнів державними нагородами", – ідеться в повідомленні президента.

Він зазначив, що командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції в Курській області, а також на Донецькому й інших важливих напрямках.

Невдовзі Зеленський також повідомив, що заслухав доповідь про обстановку в смузі відповідальності 59-ої окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка, застосування безпілотних систем, засобів РЕБ та роботизованих комплексів, які бригада виробляє самостійно. Президент поспілкувався з командирами підрозділів щодо набору та навчання нових пілотів, потреб в окремих типах озброєння й техніки.

"Відзначив наших воїнів державними нагородами. Дякую за знищення окупанта", – резюмував лідер.

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Нагадаємо, вчора, 21 березня, президент Володимир Зеленський і президент Чехії Петр Павел відвідали Мощун в Київській області в річницю звільнення цього села від російських загарбників. Лідери вшанували пам'ять українських захисників, які загинули під час оборони та звільнення Мощуна у 2022 році. Президенти оглянули меморіал "Янголи Перемоги", встановлений на території, де відбувалися вирішальні бої за Мощун.

Мощун став одним із ключових оборонних рубежів Києва, де тривали найважчі бої в середині березня 2022 року. Ворожі сили країни-агресорки мали намір прорватися через село до столиці, використовуючи маршрут Гостомель – Буча – Ірпінь.

ЗСУ повністю витіснили російські війська з Мощуна 21 березня 2022 року.