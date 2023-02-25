Журналісти "Радіо Свобода" проаналізували відкриті дані, документи, відео та інтерв'ю. На основі цього вони встановили, як Силам оборони України вдалося завдати російській армії однієї із найвідчутніших поразок в новітній історії та втримати Київ.

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Які російські бригади брали участь у битві за Мощун

Згідно з розслідуванням, за місяць важких боїв у селі Мощун Київської області великих втрат зазнали батальйонні та ротно-тактичні групи зі складу:

щонайменше трьох елітних російських дивізій ВДВ – 6-ї "Псковської", 98-ї "Іванівської", 106-ї "Тульської";

двох бригад морської піхоти – 155-ї з Владивостока та 40-ї з Камчатки.

Окрім цього, 331-й парашутно-десантний полк з Костроми зазнав великих втрат саме у боях за Мощун. Захисники ліквідували щонайменше 45 десантників цього елітного підрозділу. Серед ідентифікованих загиблих:

12 брали участь у так званих парадах перемоги на Красній Площі у Москві,

шестеро – воювали в Сирії,

троє – отримали медаль за окупацію Криму.

Також журналістам вдалося встановити близько 30 одиниць різної російської військової та інженерної техніки, яку знищили, пошкодили чи покинули безпосередньо в Мощуні. Значна її частина належала саме 331-му парашутно-десантному полку.

Втікаючи, окупанти покинули й рідкісні зразки, зокрема бронемашину зі складу комплексу розвідки та управління протиповітряною обороною із секретним модулем "Барнаул-Т".

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Розгром російської армії в Мощуні – одна із ключових перемог

Костромський десантний полк був одним із тих підрозділів Росії, які у серпні 2014 року перейшли українсько-російський кордон та атакували наші війська в районі Іловайська.

Відчутних втрат під час штурму Мощуна та подальшого відходу з цього села зазнала також 155-а окрема бригада морської піхоти з Владивостока. Сили оборони ліквідували щонайменше 30 російських морпіхів. Зокрема, в Мощуні загинув капітан роти Андрій Іванов.

Пізніше окупанту посмертно надали звання "Героя Росії". Загалом цю нагороду за програну битву в Мощуні отримали щонайменше п'ятеро російських військових, троє з них – посмертно.

Розгром російської армії в Мощуні – одна із ключових перемог України в першій фазі повномасштабної агресії Росії. Тоді окупанти так і не змогли прорватися в столицю, а невдовзі були змушені втікати із Київщини,

– мовиться у розслідуванні.

Важливо! Героїчним українським захисникам вдалося відстояти столицю та завдати ворогу першого серйозного військово-політичного ляпаса. Перемога в боях за Київ призвела до цілої низки російських поразок на інших ділянках фронту. Про найвизначніші успіхи України у 2022 році читайте у матеріалі 24 Каналу.