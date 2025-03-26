Стів Віткофф начебто вважає, що Владімір Путін не продовжуватиме агресію проти України, якщо отримає все, що хоче. Про це 24 Каналу розповів німецький політолог, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд, зазначивши, що спецпредставник Трампа на Близькому Сході перейняв значну частину російської риторики.

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Загроза світовій безпеці

Андреас Умланд підкреслив, що прояв агресивної політики Владіміра Путіна є лише частиною проблеми, адже історична імперська експансія лише підсилюється безнаказаністю.

"У Москві не скажуть, що їм достатньо, а навпаки вважатимуть, якщо все зійшло з рук, то значить можна розпочинати агресію проти інших країн, зокрема і щодо НАТО. А далі пряма дорога до третьої світової війни", – висловився він.

Політика умиротворення Путіна

Політолог припустив, що Трамп намагається задовольнити очікування своїх виборців, адже він обіцяв знайти спосіб врегулювати російсько-українську війну та забезпечити довгоочікуваний мир.

Важливо! Стівен Віткофф заявив, що Росія нібито вже отримала все, що хотіла в Україні, і не має наміру захоплювати всю країну. Він також повторив російські наративи про те, що Путін діє добросовісно, а головною перешкодою для врегулювання війни назвав питання Криму та окупованих територій. Віткофф наголосив, що така позиція є частиною політики Трампа, а не лише його особистою думкою.

Лідер США з часом, ймовірно, зрозумів, що росіяни не готові йти на жодні компроміси.

Тепер він використовує метод, про який говорив під час передвиборчої кампанії. Трамп застосовує силу до тих, хто виявився слабшою стороною,

– сказав Андреас Умланд.

На жаль, складається враження, що лідер США діє зі сторони сили не проти Росії, а України. На думку аналітика, це шлях у глухий кут, адже може створити серйозні загрози для міжнародної безпеки.

За його словами, такий підхід адміністрації Трампа дає сигнал іншим країнам, що їм треба потужно озброюватися, щоб не повторити долю України.