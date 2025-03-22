Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Стіва Віткоффа в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону.

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Чи прагне Росія поглинути Україну

Спецпредставник Трампа наголосив на важливості укладення справедливої угоди для України, однак він зазначив, що США та країни Заходу не можуть дозволити цій країні втягнути їх у Третю світову війну.

Він також підкреслив, що це не його думка, а політика президента США Дональда Трампа.

Журналіст також поцікавився у Віткоффа, про що можуть свідчити плани Великої Британії та низки інших країн Європи відправити в Україну миротворчі війська в умовах їхнього економічного занепаду, на що спецпосланець заявив, що "це поєднання пози й демонстрації, а також певної спрощеності".

Гадаю, існує ця ідея, що всі мають бути як Вінстон Черчилль. Що росіяни збираються маршувати через всю Європу. Я вважаю це абсурдним, до речі. У нас є така річ, як НАТО, якої не було під час Другої світової війни. Я не думаю, що росіяни хочуть пройти Європою,

– зазначив Віткофф.

Крім того, він вважає, що Росія не намагається поглинути Україну.

"Росіяни також отримали те, що хотіли. Вони "повернули" ці п’ять регіонів. Вони мають Крим і отримали те, що їм потрібно. Навіщо їм ще щось?", – заявив спецпосланець.