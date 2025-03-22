Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Стива Уиткоффа в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

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Стремится ли Россия поглотить Украину

Спецпредставитель Трампа отметил важность заключения справедливого соглашения для Украины справедливого соглашения для Украины, однако он отметил, что США и страны Запада не могут позволить этой стране втянуть их в Третью мировую войну.

Он также подчеркнул, что это не его мнение, а политика президента США Дональда Трампа.

Журналист также поинтересовался у Уиткоффа, о чем могут свидетельствовать планы Великобритании и ряда других стран Европы отправить в Украину миротворческие войска в условиях их экономического упадка, на что спецпосланник заявил, что "это сочетание позы и демонстрации, а также определенной упрощенности".

Думаю, существует эта идея, что все должны быть как Уинстон Черчилль. Что россияне собираются маршировать через всю Европу. Я считаю это абсурдным, кстати. У нас есть такая вещь, как НАТО, которой не было во время Второй мировой войны. Я не думаю, что россияне хотят пройти по Европе,

– отметил Уиткофф.

Кроме того, он считает, что Россия не пытается поглотить Украину.

"Россияне также получили то, что хотели. Они "вернули" эти пять регионов. Они имеют Крым и получили то, что им нужно. Зачем им еще что-то?", – заявил спецпосланник.