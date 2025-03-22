Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что "ключевой вопрос" войны в Украине – готовность признать оккупированные территории частью России. Кроме того, политик повторил нарративы российской пропаганды и ссылался на фейковые "референдумы".