Повідомляє 24 Канал з посиланням на спецпосланця президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону.
Дивіться також Трамп і Путін можуть зустрітися найближчими місяцями, – спецпосланець Віткофф
Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что "ключевой вопрос" войны в Украине – готовность признать оккупированные территории частью России. Кроме того, политик повторил нарративы российской пропаганды и ссылался на фейковые "референдумы".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на спецпосланця президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону.
Дивіться також Трамп і Путін можуть зустрітися найближчими місяцями, – спецпосланець Віткофф