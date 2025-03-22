Повідомляє 24 Канал з посиланням на спецпосланця президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону.

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