Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой сообщение Брайана Фицпатрика в фейсбук.

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Что известно о резолюции Конгресса США

Брайан Фицпатрик отметил, что суверенитет Украины является незыблемым, ее независимость абсолютной, а любая попытка признать претензии России является предательством международного права и демократических ценностей.

Так же как мы отказались признать советскую аннексию стран Балтии, мы никогда не должны легитимизировать захватническую войну России против Украины. Границы не могут быть перекроены силой,

– заявил конгрессмен.

В документе говорится о том, что границы Украины, установленные в 1991 году, остаются украинскими – независимо от незаконной военной оккупации, политических манипуляций или попыток насильственной аннексии со стороны России.

Эта резолюция отклоняет любые российские претензии относительно суверенной украинской территории - включая Крым, Донецк, Луганск, Запорожскую область и Херсон. В то же время в ней отмечается, что ни одна политика или действия США не будут означать признание Россией незаконными оккупациями.

Резолюцию представили конгрессмен Фицпатрик вместе с конгрессменом-республиканцем Майком Тернером, который возглавляет делегацию США в парламентской ассамблее НАТО, и конгрессменом-демократом Джерри Конноли, а также двухпартийной коалицией.