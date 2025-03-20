Про це повідомляє 24 Канал з посиланням допис Брайана Фіцпатріка у фейсбук.

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Що відомо про резолюцію Конгресу США

Брайан Фіцпатрік наголосив, що суверенітет України є непорушним, її незалежність абсолютною, а будь-яка спроба визнати претензії Росії є зрадою міжнародного права та демократичних цінностей.

Так само як ми відмовилися визнати радянську анексію країн Балтії, ми ніколи не повинні легітимізувати загарбницьку війну Росії проти України. Кордони не можуть бути перекроєні силою,

– заявив конгресмен.

У документі йдеться про те, що кордони України, встановлені в 1991 році, залишаються українськими – незалежно від незаконної військової окупації, політичних маніпуляцій чи спроб насильницької анексії з боку Росії.

Ця резолюція відхиляє будь-які російські претензії щодо суверенної української території — включаючи Крим, Донецьк, Луганськ, Запорізьку та Херсон. Водночас у ній наголошується, що жодна політика або дії США не означатимуть визнання Росією незаконними окупаціями.

Резолюцію представили конгресмен Фіцпатрік разом з конгресменом-республіканцем Майком Тернером, який очолює делегацію США у парламентській асамблеї НАТО, та конгресменом-демократом Джеррі Коннолі, а також двопартійною коаліцією.