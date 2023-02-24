Про плани загарбників в ефірі національного телемарафону розповіли міністр оборони Олексій Резніков, голова Головного управління розвідки Кирило Буданов та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє 24 Канал.

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Росія планувала висадити десант біля "Олімпійського"

Буданов розповів, що росіяни планували зробити висадку повітряно-десантних військ і стрімко захопити Київ.

Це був взагалі єдиний план – не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента зі зміною керівництва… Оскільки, на їхню думку, керівництво держави мало кудись втекти. Якщо ні – вони б його знищили. І не пізніше ніж на 10 добу погасити точкові прояви опору, якщо вони будуть,

– зауважив голова ГУР.

Він додав, що у випадку, якби росіянам дійсно вдалося б висадити десант у Києві, то вони захопили б столицю.

Своєю чергою, Резніков розповів, що основною точкою висадки десанту окупанти розглядали Печерські пагорби неподалік від НСК "Олімпійський".

"Розуміли, що буде спроба захоплення Печерських пагорбів в районі НСК "Олімпійський", там дуже зручно висадку з вертольотів робити. А вже звідси спроба накопичення сил і захоплення урядового кварталу", – пояснив міністр оборони.

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