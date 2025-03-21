Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з главою Чехії Петром Павелом у Києві, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський анонсував важливу розмову з Макроном

Наступного тижня відбудеться саміт "Коаліції охочих" у Парижі. За його результатами президента Франції Макрон поговорить із Зеленським.

"На наступному тижні у нас є двостороння зустріч з президентом Макроном. У нас є багато питань. Я надіюсь, що в нас буде хороший результат цієї зустрічі. Окрім цього, буде важливий саміт, можна його так назвати "Коаліція охочих". Дійсно, будемо говорити про стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни. І недопущення другої хвилі, а можна сказати, вже й третьої, окупації з боку Російської Федерації, їх агресивних дій. Ми будемо говорити і про контингент", – зазначив Зеленський.

Однією з ключових тем саміту стане інфраструктура майбутнього контингенту та участь різних країн у "Коаліції охочих".

Я б хотів би, щоб ми вийшли вже з якоюсь конкретикою. Ми про це говорили з президентом Макроном,

– зауважив Зеленський.