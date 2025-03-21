Він зазначив, що для цього не потрібно проводити додаткові зустрічі на технічному рівні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції з президентом Чехії Павелом.

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Що заявив Зеленський про потенційне припинення вогню

Зеленський вважає, що безумовне припинення вогню є швидшим варіантом, ніж нескінченні технічні переговори. Однак, зазначає, що Україна виступає за будь-який формат, що наблизить її до миру.

За його словами, першим кроком до цього може бути "тиша в небі" або інші умови, які пропонував президент США Дональд Трамп. Український президент каже, що американський лідер розповів йому, про що говорив з російським диктатором Путіним.

Він (Трамп – 24 Канал) мені передавав, про що вони говорили з Путіним. Саме про те, щоби не бити ракетами та іншою далекобійною зброєю по енергетичних обʼєктах та іншій цивільній інфраструктурі,

– розповідає Зеленський.

Він додає, що наразі важливо визначити, що саме входить до "іншої цивільної інфраструктури", окрім енергетики. А також зазначає, що Україна готує список об'єктів, які мають бути захищені.

На думку українського президента, підсумки переговорів покажуть, наскільки серйозними є наміри сторін.