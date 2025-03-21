Он отметил, что для этого не нужно проводить дополнительные встречи на техническом уровне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции с президентом Чехии Павелом.

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Что заявил Зеленский о потенциальном прекращении огня

Зеленский считает, что безусловное прекращение огня является более быстрым вариантом, чем бесконечные технические переговоры. Однако, отмечает, что Украина выступает за любой формат, что приблизит ее к миру.

По его словам, первым шагом к этому может быть "тишина в небе" или другие условия, которые предлагал президент США Дональд Трамп. Украинский президент говорит, что американский лидер рассказал ему, о чем говорил с российским диктатором Путиным.

Он (Трамп – 24 Канал) мне передавал, о чем они говорили с Путиным. Именно о том, чтобы не бить ракетами и другим дальнобойным оружием по энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре,

– рассказывает Зеленский.

Он добавляет, что сейчас важно определить, что именно входит в "другую гражданскую инфраструктуру", кроме энергетики. А также отмечает, что Украина готовит список объектов, которые должны быть защищены.

По мнению украинского президента, итоги переговоров покажут, насколько серьезными являются намерения сторон.