Еще 4 года назад британская газета The Guardian назвала Джорджию Мелони "милым лицом крайне правых". На тот момент она уже 12 лет была депутатом, лидером партии, а еще успела побывать самым молодым министром в истории Италии.

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Не просто "милое лицо"

Джорджия Мелони – это не только "милое лицо" итальянской политики. Она – стратегический игрок. Ее шанс наступил в январе 2021 года, когда парламентская фракция (6% всего депутатского состава) – стала единственной, которая не влилась в широкую коалицию из 94% депутатов.

Тогда, обессиленная завезенным из Китая Covid-19, Италия прибегла к отчаянному шагу – объединению правых и левых. Широкая коалиция передала власть не политику, а экономисту, назначив премьером Марио Драги.

Во время широкой коалиции на руку Мелони сработало телевидение. В Италии политические программы – это шоу, где есть конфликт и есть альтернативная точка зрения, которую озвучивают одиозные личности и популисты разных мастей.

Любопытно! Италия – единственная западная страна, где для конфликта на ток-шоу приглашают путинских агентов влияния, имеющих "альтернативную" лживо-пропагандистскую точку зрения. Часто такие альтернативные и конфликтные персоналии выступают в роли посмешища.

Но в случае с Мелони, ее месседжи, привлекательность и убедительность подняли рейтинг в 4 раза – с 6 до 24%. Широкая коалиция лопнула в июле 2022 года из-за распри внутри популистов по поддержке Украины оружием.

Соцопрос, который приводит вашингтонское издание Politico, доказывает, что половина итальянских избирателей не поддерживает увеличение поставок оружия Украине. Следуя этому течению, некоторые левые и правые популисты начали маневрировать между поддержкой Украины и тезисами роспропаганды. А вот партия Мелони "Братья Италии" показала принципиальность, подчеркнув, что они за независимость Италии, в том числе от путина и его энергоносителей.

Мелони – это Меркель в ускоренном режиме

Как Меркель, так и Мелони рано пришли в политику, в которой доминируют мужчины в бальзаковском возрасте. Меркель стала министром молодежи в свои 34 – в 1990 году, а Мелони – в 30 в 2008 году.

Меркель родилась в семье протестантского священника в тогда нищей Западной Германии 4 года после окончания оккупации.

Ее отец получил должность священника в Восточной Германии, когда уже несколько лет было известно, что объединения с Западной Германией не состоится.

Ангела – инженер-химик, как и звезда британской консервативной политики Маргарет Тэтчер. В 1980-х, когда Тэтчер была премьером, Меркель училась в аспирантуре, а затем работала там же в университете в Берлине. Ангела была активным молодым человеком – секретаршей восточногерманского комсомола, в свои 32 ездила на несколько недель на языковые курсы в Донецк в 1986 году, еще не зная, что это место станет символом войны, когда ей будет 60 в 2014 году.

Ангелу недооценивали в политике, и это было ей на руку. В период назначения Меркель министром в 1990 году ее называли девушкой из молочной фермы – все из-за румянца на лице и простоватого вида восточно-немецкой девушки. Но когда в 1990 году в скандал попал ее босс – премьер Восточной Германии, Меркель была одной из первых, кто присоединился к критике. В 1999 году Меркель тоже сливала своего босса уже в объединенной Германии – канцлера Гельмута Коля, который был канцлером дольше всего в современной истории. Дольше его сидел только Отто фон Бисмарк. Коль ушел бесславно из-за скандала с финансированием предвыборных кампаний, расчистив дорогу для лидера ЕС и всего свободного мира – первой женщины-канцлера Ангелы Меркель.



Молодая Меркель имела амбициозные планы

Карьера Мелони – это как карьера Меркель в ускоренном режиме. Мелони стала депутатом римского горсовета в 1998 году, когда ей исполнился всего 21.

Она хотела заниматься языкознанием и журналистикой, но эти специальности были только в частных учебных заведениях, за которые ее семья не могла платить. У нее были хорошие оценки в государственном образовательном учреждении в Риме – Техникуме гостиничного бизнеса имени Америго Веспуччи. Но Джорджия и не мечтала о сочетании аспирантуры по химии с "комсомолом", а сразу пошла в политику – в молодежные организации правого толка.

Использовав горсовет как трамплин, Джорджия уже в 23 года присоединилась к правым политическим структурам Сильвио Берлускони на национальном уровне. В 2006 году в возрасте 29 лет она становится депутатом – самой молодой в ее парламентском созыве по региональному партийному списку. А через 2 года ее приглашает 71-летний премьер Берлускони в свое, как окажется, последнее 4-ое правительство.



Джорджия Мелони / скриншот с видео

Министр молодежи Мелони самовольно выходит с инициативой бойкота Летних олимпийских игр в Пекине в 2008 году из-за нарушения прав человека в Тибете, горном регионе вдвое больше Италии. Среди других известных личностей, критиковавших КНР как место игры были принц Чарльз, который сейчас стал королем Великобритании, и американский режиссер Стивен Спилберг.

Итальянское правительство и спортсмены не поддержали Джорджию, заставляя ее оправдываться, что она только хотела привлечь внимание к оккупированной КНР территории, где проводится активная китаизация.

Мелони также критиковала правительство, когда в 2019 году Италия стала первой крупной промышленно развитой страной, присоединившейся к китайской инициативе "Один пояс, один путь".

В то же время Мелони не призвала к бойкоту Зимних олимпийских игр в Пекине в 2022 году, где Италия показала 13-й результат. 10 стран, включая США и Индию, не посылали официальных делегаций на посещение этих игр, мотивируя это теми же аргументами, что и Мелони в 2008 году. Эти игры были контроверсионными еще и потому, что газета New York Times опубликовала отчет о том, что Китай попросил россию отложить полномасштабное вторжение в Украину до окончания Олимпиады во избежание ущерба имиджу игр в обществе.

В августе 2022 года Мелони пообещала бросить вызов китайским и российским экспансионистским амбициям. В частности, Мелони объяснила, что она не намерена отказываться от поддержки Украины и что хочет покончить с шаблонным имиджем Италии как легкомысленной нации "спагетти и мандолин", то есть привязала поддержку Украины к независимости Италии.

Ангела Меркель смотрела на независимость Германии (например, энергетическую), как на то, чем можно торговать. Меркель выторговала у путина более дешевые цены на газ, думая, что платила суверенитетом Польши, Украины и других стран Восточной Европы. До этого она торговала с США и Китаем участием Германии в антитеррористических мероприятиях, мероприятиях по правам человека в Уйгурском и Тибетском автономных округах КНР и т.д. Но 2022 год – это только начало сбоя в бизнес-модели торговли суверенитетом.

Поэтому шансов у Джорджии Мелони стать лидером свободного мира больше, чем у Ангелы Меркель, несмотря на то, что за ней стояли мышцы экономики ФРГ.

Мелони и ее политические альянсы

Если дома в Италии Мелони была единственным оппозиционером, то на уровне ЕС она выстраивала альянсы. Так, с 2020 года она возглавляет Партию европейских консерваторов и реформистов, в которой 64 депутата (9%) в Европарламенте. Хребет фракции состоит из правящей партии Польши "Закон и справедливость", а также консервативных депутатов Нидерландов, Швеции и других стран. Эту европейскую партию создали при участии британских консерваторов в Брекзит, как альтернативу консерваторам-центристам Европейской народной партии. И если ЕНП еще 10 лет назад была истеблишментом, то сейчас ее национальные партии-участники остались на обочине внутренней политики ФРГ и Франции.



Сильвио Берлускони и Джорджия Мелони / ANSA

В Мелони можно увидеть символ консолидации европейских правых, пришедших на волне популизма и доступа к новым каналам поставки информации к выборам через блоги и социальные сети, но сейчас повзрослевших и готовых к серьезным шагам.

Внутри Италии два ее главных политических союзника, Маттео Сальвини и глава "Вперед Италия!" Сильвио Берлускони поставили под сомнение решение Рима присылать Украине оружие. Эта позиция более конъюнктурная – реакция на нежелание принятия новых реалий и иллюзия, что все можно вернуть к 2000 годам, когда российские олигархи разбрасывались деньгами в Милане, Ницце, Монте-Карло и по всему Средиземноморью. И Сальвини в свои пост 50, и Берлускони в свои почти 90 осознают, что вступить в ту же реку дважды невозможно.

Италии придется разобраться со сложившейся коалицией диктаторов во главе с путиным, которого исподтишка поддерживают Иран, Северная Корея и Китай.

Пост-скриптум

Выход Мелони в политику начался с ряда резонансных заявлений. В 2012 году на митинге "Братьев Италии" она позиционировала себя защитником консервативных ценностей и гордо объявляла, что беременна и не хочет, чтобы ее ребенок был геем. Ее дочь – ребенок, произрастающий в семье политика Мелони и ее партнера – талантливого журналиста из медиа-группы Берлускони. Жизнь вносит коррективы в идеалистическое консервативное восприятие института брака и важность рожать детей в браке. Но тот факт, что Мелони не устраивала свадьбу вроде бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая, воспользовавшись служебным положением, пригласила путина на свадьбу, чтобы попасть в бульварную прессу, тоже показателен.

Среди итальянских правых иногда бытует мнение, что Муссолини не был так уж плох, но на фоне всеобщей трагедии Второй Мировой войны и преступлений нацизма его историки рассматривают необъективно. В 2018 году Мелони ответила, что она и ее ровесники "миллениалы" должны идти к единению ради будущего, а не переносить историю в настоящее. Выбор риторики по объединению усилий для общих достижений – это признак взросления.

Если комментарий по поводу сексуальных меньшинств намеревался позиционировать себя в обществе, то комментарий по поводу Муссолини имел целью искать формулы, которые приемлемы обществу, а не его сегменту. Это очень важно для европейского лидера, где история – источник сегментации и разобщения общества. К Мелони это понимание пришло и это видно из избирательной кампании 2022 года. И поэтому у нее больше поддержки избирателей, которые еще несколько лет назад предпочитали других кандидатов. Поэтому очень вероятно, что клуб женщин премьер-министров Европы в скором времени пополнит Италия. Хотя левым силам это и не нравится.

Сравнивать политические звезды такого веса можно только до определенного предела. Меркель в своей карьере почти не совершала тактических промахов, но совершила большую стратегическую ошибку – потеряв часть суверенитета Германии. Это очень важный урок для Мелони.

Подтверждением этого тезиса является важный шаг будущего лидера Италии – Джорджия Мелони направила своего доверенного соратника, Адольфо Урсо, главу парламентского комитета по безопасности, с визитом в Киев за три недели до выборов. Известно, что после миссии в Киев Урсо отправится в командировку в Вашингтон.

Похоже, Мелони сознательно и прагматично выбирает поддержку Украины, свободной и единой Европы, отказываясь от заигрываний с путиным. Возможно, потому, что она понимает, что победа Украины – это геополитическая победа Европы.