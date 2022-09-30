Массовое бегство россиян из страны свидетельствует о том, что решение о мобилизации было неудачным. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Отрицательный тренд

Давидюк убежден, что Путин опасается уменьшения поддержки россиян, но в то же время констатирует, что протесты против его политики пока незначительны.

В Сибири и Дагестане всего несколько женщин на протест вышли, но такого уже не было 10 лет. Он думал, что выйдут миллионы в его поддержку, мужчин будут отдавать на войну и говорить, чтобы "уходили умирать за Путина". Этого не вышло. Напротив – проходят протесты против того, чтобы идти на войну. И люди не хотят умирать

– подчеркнул обозреватель.

По его словам, бегущие в Грузию, Казахстан и Финляндию сотни тысяч российских "мобиков" – это демонстрация того, что с решением о мобилизации он просчитался.

"Он играл в "браваду", но не думал, что это придется все-таки выполнять. Когда Путин загнан в угол, то начинает совершать ошибки. Сил на грубость у него уже нет. Украина в разы сильнее враг, чем ему могло казаться. Поэтому сейчас эти решения Украину не пугают. Они могут пугать только каких-то маргинальных политиков в Германии ", – заверил эксперт.

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По его мнению, даже при том, что у России нет независимых социологических компаний, эксперты могут "считывать" тренды из провластных организаций.

В "Левада-центре" вчера сообщили, что рейтинги начали обрушиваться из-за мобилизации. Более того, они начали обрушиваться не из-за мобилизации, а из-за освобождения Харьковской области. Но в опрос поставили вопрос о мобилизации", – считает политолог.

Он указал, что оба события происходили "в одном электоральном цикле" и практически на одной неделе, поэтому это связано.

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Вызовы для мира

Эксперт отметил, что сценарий Путина в отношении Украины заключался в захвате всех территорий за два дня, "чтобы потом сесть с Медведчуком и получать удовольствие".

"Этот сценарий полетел в мусорник в первые минуты его атак. А сейчас и Медведчук приехал к нему - может нормально сесть и поговорить, пригласить патриарха Кирилла и вместе провести "святой ужин", – иронически заметил Давидюк.

По его словам, глава Кремля сейчас пытается действовать по ситуации, а она не в его пользу.

Ситуация очень сильно не в его пользу. При том что Китай и Индия также требуют прекратить войну. Путин не знает, что им предложить, потому что у него побед нет. Даже вот эта демонстрация "присоединения" наших территорий через фейковые референдумы – она тоже ему политических баллов не добавляет,

– объяснил обозреватель.

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Он добавил, что если в Европе заявляют, что угрозы Путина – это серьезно, это не значит, что этого боится Украина.

"Поэтому сейчас вызов для мира: не сойдет ли он с ума, понимая, что Украину не запугать, и не дойдет ли до крайней меры, то есть к ядерному оружию. Поэтому это вызов для Запада и для Китая, чтобы взять его в "ежевые перчатки" ", чтобы он не пошел на те решения, которые окажут влияние на состояние нашей планеты. Потому что это уже будет не война России против Украины, а удар против всех", – резюмировал Давидюк.

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