Об этом 24 каналу сказал грузинский политолог Гела Васадзе. Он подчеркнул, что сейчас все решают Вооруженные Силы Украины и украинский народ.

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В чем заинтересованность властей Грузии

Васадзе отметил, что власти в Грузии не совсем пророссийские. Они скорее заинтересованы в деньгах. А о деньгах сейчас – это о российском.

Но дело в другом. Дело в том, что так или иначе я неслучайно все сообщения и передачи на своем ютуб-канале начинаю и завершаю словами – верим в ВСУ, слава Украине,

– сказал грузинский политолог.

В то же время, он отметил, что все же не стоит сравнивать грузинские власти с режимом лукашенко, который установлен в беларуси.

Васадзе о властях Грузии и надежде народа на победу Украины в войне: смотрите видео

"Все решается в Украине"

Васадзе подчеркнул, что сейчас все решается на территории Украины. То есть все решают Вооруженные Силы Украины и украинский народ.

Если бы нет, то в декабре нынешнего года уже был бы подписан проект ссср 2.0,

– заметил он.

Потому что, добавил политолог, Грузию не просто во вторую очередь, а на десерт уже бы съели. Тем более, что россияне уже провели некую репетицию в Казахстане в январе текущего года.

Позиция Грузии относительно войны в Украине: что известно

В апреле Владимир Зеленский вечером дал пресс-конференцию в одной из станций метро Киева. Он подчеркнул, что считает грузин одним из ближайших народов для Украины, но не понимает негативную позицию лидеров Грузии относительно внедрения санкций против россии.

В то же время бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили решил помогать Украине в войне с россией. Он считает это борьбой и за свою страну.

Руководство Грузии может организовать всенародный референдум. На нем планируют задать вопрос: хотят ли грузины войны с россией.

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