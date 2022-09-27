Про це 24 каналу сказав грузинський політолог Гела Васадзе. Він наголосив, що зараз усе вирішують Збройні Сили України й загалом український народ.

Читайте також "Це рабський народ": які міфи щодо росії змогла спростувати Україна

У чому зацікавленість влади Грузії

Васадзе зазначив, що влада у Грузії є не зовсім проросійською. Вона радше зацікавлена у грошах. А про гроші нині – це про російське.

Але річ в іншому. Річ у тім, що так чи інакше я ж не випадково всі дописи та передачі на своєму ютуб-каналі починаю й завершую словами – віримо в ЗСУ, слава Україні,

– сказав грузинський політолог.

Водночас він зауважив, що все ж не варто порівнювати грузинську владу з режимом лукашенка, який встановлений у білорусі.

Васадзе про владу Грузії та сподівання народу щодо перемоги України у війні: дивіться відео

"Все вирішується в Україні"

Васадзе наголосив, що зараз усе вирішується на території України. Тобто все вирішують Збройні Сили України й загалом український народ.

Якби ні, то в грудні нинішнього року вже був би підписаний проєкт срср 2.0,

– зауважив він.

Тому що, додав політолог, Грузію би не просто в другу чергу, а на десерт уже б з'їли. Тим паче, що росіяни вже провели таку собі репетицію в Казахстані у січні поточного року.

Позиція Грузії щодо війни в Україні: що відомо

У квітні Володимир Зеленський ввечері дав пресконференцію в одній зі станцій метро Києва. Він наголосив, що вважає грузинів одним із найближчих народів для України, але не розуміє негативну позицію лідерів Грузії стосовно впровадження санкцій проти росії.

Водночас колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі вирішив допомагати Україні у війні з росією. Він вважає це боротьбою й за свою країну.

Керівництво Грузії може організувати всенародний референдум. На ньому планують поставити питання: чи хочуть грузини війни з росією.

Вас може зацікавити – росія пригнала БТР на кордон із Грузією: дивіться відео