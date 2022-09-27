Про це 24 каналу сказав грузинський політолог Гела Васадзе. Він наголосив, що зараз усе вирішують Збройні Сили України й загалом український народ.
Читайте також "Це рабський народ": які міфи щодо росії змогла спростувати Україна
У чому зацікавленість влади Грузії
Васадзе зазначив, що влада у Грузії є не зовсім проросійською. Вона радше зацікавлена у грошах. А про гроші нині – це про російське.
Але річ в іншому. Річ у тім, що так чи інакше я ж не випадково всі дописи та передачі на своєму ютуб-каналі починаю й завершую словами – віримо в ЗСУ, слава Україні,
– сказав грузинський політолог.
Водночас він зауважив, що все ж не варто порівнювати грузинську владу з режимом лукашенка, який встановлений у білорусі.
Васадзе про владу Грузії та сподівання народу щодо перемоги України у війні: дивіться відео
"Все вирішується в Україні"
Васадзе наголосив, що зараз усе вирішується на території України. Тобто все вирішують Збройні Сили України й загалом український народ.
Якби ні, то в грудні нинішнього року вже був би підписаний проєкт срср 2.0,
– зауважив він.
Тому що, додав політолог, Грузію би не просто в другу чергу, а на десерт уже б з'їли. Тим паче, що росіяни вже провели таку собі репетицію в Казахстані у січні поточного року.
Позиція Грузії щодо війни в Україні: що відомо
- У квітні Володимир Зеленський ввечері дав пресконференцію в одній зі станцій метро Києва. Він наголосив, що вважає грузинів одним із найближчих народів для України, але не розуміє негативну позицію лідерів Грузії стосовно впровадження санкцій проти росії.
- Водночас колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі вирішив допомагати Україні у війні з росією. Він вважає це боротьбою й за свою країну.
- Керівництво Грузії може організувати всенародний референдум. На ньому планують поставити питання: чи хочуть грузини війни з росією.
Вас може зацікавити – росія пригнала БТР на кордон із Грузією: дивіться відео