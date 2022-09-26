Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк. Він вважає, що попереду на росію чекає дуже багато цікавих ситуацій і драматичних періодів, які там змушені будуть пережити.

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Які міфи про росію спростувала Україна

Антонюк зазначив, що війна проти України відкриває для світу нову росію, спростовуючи низку міфів про цю країну.

Було багато міфів. Потужна держава, ядерна держава, друга армія світу. Що ми маємо натомість? Другої армії світу нема. Виявляється – це був міф,

– наголосив політолог.

Адже, за його словами, саме такою була раніше росія в уявленні і українців, і європейців, і американців, оскільки вона є правонаступницею радянського союзу. Зараз українські захисники цей міф розвінчали.

Другий міф. Ми свого часу думали, що москалі – це люди,

– сказав Антонюк.

Тому, за словами політолога, на початку повномасштабного вторгнення українці зверталися до росіян, записували різні ролики.

Сьогоднішня мобілізація продемонструвала два моменти. Перший – що підтримка є, поки війна йде в телевізорі. А армії нема. Другий момент. Незалежно від того, що вони відчують санкції – це рабський народ,

– заявив він.

Політолог додав, що росія уже втратила багато світових брендів, які пішли з великих міст через розпочату нею агресію проти України. Водночас народ у глибинці живе ще у XIX столітті.

Антонюк про розвінчані міфи щодо росії та наслідки санкцій: дивіться відео

Національні республіки починають усвідомлювати

Антонюк зауважив, що у національних республіках, зокрема, в Дагестані почалися протести. Адже вони розуміють, що путін зараз собі поставив за мету ліквідацію національних республік.

Тобто йде така своєрідна їхня зачистка для того, щоб створити своєрідну титульну націю саме з росіян. І до цих країн уже починає трохи доходити,

– заявив політолог.

На його думку, саме кавказькі країни стануть першим джерелом хвилі протесту й республіками, які почнуть виходити зі складу російської федерації. А чечня буде однією із ключових і перших.

Що чекає росію в майбутньому

За словами Антонюка, втікаючи з країни від мобілізації, росіяни почали відчувати на собі, що їм не раді, наприклад, у Грузії, в Європі. Російський шовінізм загалом отримує нині заслужене, зокрема, з боку казахів.

Тобто те, що росія собі дозволяла навіть не десятиліттями, а століттями, – ставитися до цих народів, як до колонізованих, із ненавистю й шовінізмом. Зараз ця ненависть, власне, відповідає взаємністю,

– сказав він.

Тому, вважає політолог, попереду росію чекає дуже багато цікавих ситуацій і драматичних періодів, які там змушені будуть пережити. І це буде також і наслідком запроваджених проти окупантів санкцій.

Ситуація на фронті: останні новини

Збройні Сили України продовжують знищувати окупантів на нашій землі. Вони вкотре влучили у зосередження ворожої техніки.

Ситуація на Південному напрямку залишається складною, але контрольованою. ЗСУ знищили 5 складів ворога та збили російський штурмовик Су-25.

Водночас в Ізюмі на Харківщині виявили ще два місця масових поховань. У братських могилах можуть бути поховані сотні людей.

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