Про те, що в Ізюмі виявили нові братські могили, повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, він отримав додаткову інформацію після того, як під Ізюмом раніше виявили масове поховання на пів тисячі людей.

До теми В Ізюмі вже ексгумували майже 150 тіл загиблих: у частини – ознаки насильницької смерті

У братських могилах поховані сотні людей

Зеленський розповів, що на місце масових поховань їдуть журналісти. Він зазначив, що знайдено дві великі братські могли із сотнями людей.

Глава держави наголосив, що йдеться про "маленьке місто Ізюм".

Ви знаєте? У маленькому містечку є ще дві братські могили. Ось що відбувається. Санкції мають тривати. Ці санкції матимуть політичні наслідки, а також фінансові наслідки,

– сказав Зеленський.

Звірства росіян на Харківщині: що відомо

Унаслідок успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині з-під окупації росіян було звільнено місто Ізюм. Уже 16 вересня під Ізюмом виявили 445 могил з хрестами. На місці трагедії побували журналісти та показали моторошні кадри.

Очільник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов інформував, що майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті. Одне з тіл, яке показали журналісти, було із зав'язаними руками. За словами військових, це може свідчити про вбивство полонених.

17 вересня ексгумували тіло цивільного чоловіка зі слідами страшних тортур. Судмедексперт після візуального огляду розповів, що в жертви були зв'язані руки за спиною та відрізана мошонка.

Про те, що росіяни катували людей та вчиняли звірства, розповів президент Володимир Зеленський. За словами Зеленського, тіло однієї людини, яку окупанти задушили мотузкою, так з мотузкою на шиї і закопали.

Глава держави розповідав, що виявлені тіла зі зламаними руками та іншими слідами знущань.

Серед похованих є цілі родини. Зокрема, на місці масових поховань знайшли могили двох загиблих сестричок, яким було всього 6 та 9 років.

До теми – моторошні деталі про звірства окупантів в Ізюмі: дивіться відео