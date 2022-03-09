Про це міністр оборони Грузії 2004 – 2006 років розповів в ефірі 24 каналу. За його словами, для грузинів честь у важкі дні допомагати України, їхньому найголовнішому партнеру із пострадянського простору. Подібне Грузія проходила у 2008 році, коли Росія вторглась на її територію.

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"Ми дивимося на це так, що Україна не бореться тільки за свою свободу, вона бореться і за Грузію. Наша присутність тут означає, що ми не тільки допомагаємо українцям, а боремося й за свою країну", – заявив Іраклій Окруашвілі.

Це боротьба між прогресом та регресом, – Окруашвілі

Він зазначив, що якщо грузини в Україні зазнають поразки, то біда прийде і в їхній дім. Після того, можливо, будуть інші країни – Молдова зокрема.

Україна виявилася в центрі уваги тих пострадянських країн, які стараються звільнитися від тягаря, що нав'язує Росія, зазначив ексміністр оборони Грузії.

Тут відбувається боротьба між злом та добром, між прогресом й регресом та демократією й диктатурою,

– сказав Іраклій Окруашвілі.

Весь український народ – від дітей до людей старшого віку – долучився до оборони своєї держави, наголосив колишній міністр Грузії.



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